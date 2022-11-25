وصول باخرة محملة بـ 29 الفا و400 طن من السكر الخام الى ميناء بنزرت


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 18:04 قراءة: 0 د, 56 ث
      
رست ظهر اليوم بميناء بنزرت التجاري سفينة محملة بـ 29 ألفا و400 طن من السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة، بحسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول
واوضح المصدر ذاته لمراسل وات بالجهة ، ان السفينة، تحمل اسم PAVIDA NAREE ، وحاملة للراية الليبيرية ،كانت وصلت إلى المنطقة المكشوفة لميناء بنزرت يوم 16 نوفمبر 2022، قبل ان تتولى ادارة الميناء ، تامين كافة الاجراءات الكفيلة بارساء الباخرة بحوض الميناء وتوفير الاليات اللوجستية والبشرية لانطلاق عملية افراغ كامل الحمولة ،وذلك بتعاون وتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والامنية ، وتوجيهها تباعا لمخازن الديوان التونسي للتجارة ومنها لمصدرها مصنع سكر باجة ،اين سيتم تكريرها، وفق المصدر نفسه.

يشارالى ان ميناء بنزرت التجاري كان استقبل نهاية شهر سبتمبر الفارط باخرة مالطية تحمل اسم OCCITAN PESSAC، محملة بـ 27 الفا و 300 طن من السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة ،حيث وجهت الحمولة عقب افراغها الى مصنع سكر باجة لتكريرها . واستقبل الميناء كذلك في وقت سابق وتحديدا يوم 16 سبتمبر2022 الباخرة ABK TIGER محملة بحوالي 27300 طن من السكر الابيض الذي وجه للاستهلاك عقب إعادة تعليبه ، بحسب المصدر نفسه.


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