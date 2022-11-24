مندوب حماية الطفولة يرافق طفلة الاربع سنوات في رحلة عودتها من إيطاليا ويسلمها إلى أسرتها بتونس

أُعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ المندوب العام لحماية الطفولة رافق ظهر اليوم الخميس طفلة الأربع سنوات في رحلة عودتها من إيطاليا إلى أرض الوطن وتولى تسليمها إلى أسرتها حال وصولها إلى مطار تونس قرطاج.





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ويأتي هذا الاجراء بعد أن أصدر القضاء الإيطالي يوم الاثنين الماضي حكما يقضي بالإذن للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلّم طفلة الأربع سنوات.وأفادت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، أنه تمّ إدراج طفلة الأربع سنوات ببرنامج "روضتنا في حومتنا" للتمتّع بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتأمين المرافقة النفسيّة لشقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات قبل تمكينها من إجراء عمليّة جراحيّة بإحدى المستشفيات العموميّة.وأضافت الوزارة إن الطفلة بحال صحيّة جيّدة، مؤكدة مواصلة التعهّد بها وضمان مصلحتها الفضلى.وذكر البلاغ بأن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بادرت منذ إشعارها بخصوص هذه الوضعيّة منتصف شهر أكتوبر2022 ، باتّخاذ جملة من الإجراءات الفوريّة لفائدة هذه الطفلة القاصر وأسرتها، حيث تمّ إدراج الأمّ ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة للحصول على مورد رزق خاصّ بها، وتأمين استفادة العائلة من المنظومة العلاجيّة المجانيّة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة.وكانت تونس قامت بإرسال المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي إلى إيطاليا لاستعادة طفلة كانت وصلت إلى جزيرة لامبيدوزا دون مرافقة عائلية ضمن رحلة هجرة غير نظامية، وبتشكيل خلية أزمة يوم 21 أكتوبر الماضي تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لاستعادة الطفلة من إيطاليا.