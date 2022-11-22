قفصة: منسّقو وأعوان مراقبة الحملة الإنتخابية يؤدّون القسم ويتلقّون دورات تكوينية حول مراقبة أنشطة الحملة

أدّى منسقو ومراقبو الأنشطة الدعائية للحملة الانتخابية في دوائر ولاية قفصة، اليوم الثلاثاء، اليمين أمام قاضي محكمة الناحية بقفصة، وذلك إستعدادا لإنطلاق الحملة الانتخابيّة المُقرّرة يوم الجمعة القادم.

وقال رئيس الهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات بقفصة محمد الشريف، في تصريح لـ"وات"، إنّ 73 عونا لمراقبة الأنشطة الدعائية للمترشحين للإنتخابات التشريعية في دوائر ولاية قفصة الأربعة، و4 منسقين و9 مساعدين لهم، أدّوا القسم في محكمة الناحية بقفصة قبل البدء في نشاطهم الميداني والإداري الخاص بحملة الإنتخابات التشريعية المقبلة.



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وحسب رئيس الهيئة، فقد تابع هؤلاء المراقبين والمنسّقين ومساعديهم قبل أداء القسم، دورات تكوينية نظّمتها لفائدتهم الهيئة الفرعية يومي السبت والأحد الماضيين، وتركّزت بالخصوص على مراقبة أنشطة الحملات الإنتخابية التي ستدور بمختلف دوائر ولاية قفصة، وعلى طرق وإجراءات تمويل الحملات الدعائية، وآليات رصد المخالفات والتجاوزات، وطرق تحرير محاضر المخالفات.من ناحية أخرى، قامت الهيئة الفرعية بتسليم المترشحين المقبولين نهائيا لخوض غمار المنافسة من أجل الفوز بمقعد في البرلمان القادم عن ولاية قفصة والبالغ عددهم 47 مترشحا بكلّ الدوائر بالجهة، قرارات قبولهم النهائي، على أن يقوموا قبل الخميس القادم بإجراءات فتح حسابات بنكية أو مالية خاصّة بالحملة، بالإضافة إلى تحديد هويّات وكلائهم الماليين.وتنقسم ولاية قفصة إلى 4 دوائر إنتخابية هي دائرة قفصة الجنوبية ودائرة قفصة الشمالية وسيدي عيش والقصر وزانوش، ودائرة الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر، ودائرة القطار وبلخير والسند، وسوف ينتخب ناخبو كلّ دائرة من هذه الدوائر عضوا واحدا سوف يُمثّلهم في مجلس نواب الشعب القادم، ليكون بذلك عدد نواب ولاية قفصة في هذا المجلس 4 نواب.من جهة أخرى، تواصل الهيئة الفرعية الإستعدادات من أجل إنتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل، حيث تولّت التنسيق مع بلديات الولاية من أجل تهيئة مواقع وأماكن تعليق المعلقات والصور الدعائية للمترشحين، وتركيز شبّاك موحّد بمقرّ الهيئة من أجل تسهيل التواصل بين المترشحين ومختلف المُتدخلين في العملية الإنتخابية، بالإضافة إلى الشروع في قبول المطالب الخاصة بالترشح لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وتجميع نتائج الإنتخابات.ويبلغ عدد الناخبين المُسجلين بولاية قفصة، حسب آخر تحييين للسجل الإنتخابي، أجرته الهيئة الفرعية الإنتخابية في شهر جويلية المنقضي، 280 ألفا و 113 ناخبا.