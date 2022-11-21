تونس حققت عائدات قاربت 2228 مليون دينار من تصدير زيت الزيتون خلال موسم 2021-2022


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 16:39 قراءة: 0 د, 51 ث
      
صدرت تونس خلال موسم الزيتون 2021-2022 ، نحو 8ر205 الف طن من زيت الزيتون بمبلغ قارب 2228 مليون دينار مما شكل ارتفاعا في العائدات بنحو 4ر35 بالمائة في وقت اتجهت فيه اسعار تداول منتج الموسم الحالي ارتفاعا بالاسواق المحلية.


واشارت بيانات اوردها المرصد الوطني للفلاحة ضمن نشريته لشهر نوفمبر 2022، ان هذه الايرادات المالية تاتي في وقت تراجعت فيه الكميات المصدرة بنسبة 5ر2 بالمائة.

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وصدرت تونس خلال موسم الزيتون 2020-2021 الممتد ما بين شهري نوفمبر2020 واكتوبر 2021 قرابة 211 الف طن من زيت الزيتون وفق بيانات المرصد .

واشار المرصد الى ان زيت موسم 2022-2023 انطلقت على مستوى سوق قرمدة التابعة لولاية صفاقس وقد سجلت المبيعات توجها نحو الارتفاع الى حدود يوم 14 نوفمبر 2022.
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وبين ان السعر الاقصى للكلغ على مستوى سوق قرمدة بلغ 300ر3 دينار مقابل 020ر2 دينار للكلغ تم تسجيلها خلال نفس الفترة من موسم 2021 -2022 .

واشار المرصد الى ان متوسط سعر تداول زيت الزيتون باسبانيا بلغ 7ر4 اورو لزيت الزيتون البكر الممتاز و 5ر4 اورو لزيت الزيتون البكر و4ر4 اورو لزيت الزيتون الوقاد

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