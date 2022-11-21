ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري حقق فائضا قارب 241 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2022

حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري لتونس فائضا مع موفي سبتمبر 2022 قارب 241 مليون دينارمقابل 4ر188 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2021 مما شكل ارتفاعا بنسبة 9ر27 بالمائة .





..



.

واشار المرصد الوطني للفلاحة في نشريته التي تضمنت ارقام شهر نوفمبر 2022، ان صادرات الصيد البحري قاربت قيمتها مع موفي سبتمبر 2022 قرابة 548 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 7ر32 بالمائة.وصدرت تونس زهاء 9ر25 الف طن من المنتوجات البحرية المشكلة اساسا من الاسماك و القشريات والمصبرات وشبه المصبرات الى 48 وجهة وقد سجلت الكميات ارتفاعا بنسبة 31ر23 بالمائة.ووردت تونس في المقابل 7ر49 الف طن من المنتوجات البحرية واساسا الاسماك المجمدة الى موفي سبتمبر 2022، بقيمة 307 مليون دينار ممما شكل ارتفاعا على مستوى القيمة بنسبة 7ر36 بالمائة وبنسبة 7ر13 بالمائة على مستوى الكميات الموردة.