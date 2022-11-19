بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 7-مباريات مؤجلة): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد والتي دارت مساء اليوم السبت :







قاعة قصور الساف

نادي كرة اليد بقصور الساف - النادي الافريقي 25-32

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قاعة الحمامات

جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت 26-27

القاعة الاولمبية بسوسة

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النجم الساحلي - الترجي الرياضي (توقف المباراة في دق 50 حينما كانت النتيجة 27-21 لصالح الترجي الرياضي)



الترتيب ن ل

1 - النادي الرياضي بساقية الزيت 28 10

2 - النجم الرياضي الساحلي 26 9

-3 النادي الافريقي 24 10

-4 الترجي الرياضي التونسي 21 7

-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10

- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10

-7 مكارم المهدية 19 10

8- النادي الرياضي الهلالي 18 10

9- سبورتينغ المكنين 17 10

-10نادي كرة اليد بجمال 12 10

- 11 جمعية الحمامات 11 9

-- نادي كرة اليد بقصور الساف 11 9



قاعة قصور السافنادي كرة اليد بقصور الساف - النادي الافريقي 25-32قاعة الحماماتجمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت 26-27القاعة الاولمبية بسوسةالنجم الساحلي - الترجي الرياضي (توقف المباراة في دق 50 حينما كانت النتيجة 27-21 لصالح الترجي الرياضي)1 - النادي الرياضي بساقية الزيت 28 102 - النجم الرياضي الساحلي 26 9-3 النادي الافريقي 24 10-4 الترجي الرياضي التونسي 21 7-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10-7 مكارم المهدية 19 108- النادي الرياضي الهلالي 18 109- سبورتينغ المكنين 17 10-10نادي كرة اليد بجمال 12 10- 11 جمعية الحمامات 11 9-- نادي كرة اليد بقصور الساف 11 9