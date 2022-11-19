بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 7-مباريات مؤجلة): النتائج و الترتيب


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 19:40 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد والتي دارت مساء اليوم السبت :
 

قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - النادي الافريقي 25-32
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قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت 26-27
القاعة الاولمبية بسوسة
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النجم الساحلي - الترجي الرياضي (توقف المباراة في دق 50 حينما كانت النتيجة 27-21 لصالح الترجي الرياضي)
 
الترتيب ن ل
1 - النادي الرياضي بساقية الزيت 28 10
2 - النجم الرياضي الساحلي 26 9
-3 النادي الافريقي 24 10
-4 الترجي الرياضي التونسي 21 7
-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10
- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10
-7 مكارم المهدية 19 10
8- النادي الرياضي الهلالي 18 10
9- سبورتينغ المكنين 17 10
-10نادي كرة اليد بجمال 12 10
- 11 جمعية الحمامات 11 9
-- نادي كرة اليد بقصور الساف 11 9

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