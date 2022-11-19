بطولة الرابطة الثانية : النتائج و الترتيب


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 16:54 قراءة: 1 د, 30 ث
      
عزز فريق شبيبة القيروان مركزه في طليعة المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ( المجموعة ) برصيد 13 نقطة بعد الجولة الخامسة.



وكسب فريق الشبيبة القيروانية اليوم فوزا جديدا على ميدانه على حساب مستقبل قابس 3-1 .ويتقدم باربع نقاط عن ملاحقه النادي القربي ( 9 نقاط) والذي اكتفى من جهته بنقطة واحدة من تعادل على ميدانه 1-1 مع ضيفة مستقبل المرسى الثالث في ترتيب المجموعة ( 8 نقاط).
..

.

وتقام يوم غدا الاحد مقابلات المجموعة الثانية .


..
...

وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الاولى ) التي جرت مساء اليوم السبت :
 
المجموعة الاولى
السبت 19 نوفمبر 2022
ملعب حمد العواني بالقيروان
شبيبة القيروان-مستقبل قابس          3-1 
ملعب بنبلة
نادي بنبلة-مستقبل المحمدية           صفر-صفر    
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-اولمبيك مدنين   1-صفر     
ملعب قربة
النادي القربي-مستقبل المرسى         1-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل-جمعية جربة    1-صفر    
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي-امل الرقبة بتطاوين  2-صفر   

الترتيب
نقاط لعب
1-شبيبة القيروان 13 5
2-النادي القربي 9 5
3-مستقبل المرسى 8 5
4-جندوبة الرياضية 7 5
5-النجم الرادسي 6 5
6-مستقبل المحمدية 5 4
-مستقبل قابس 5 5
8-مستقبل وادي الليل 4 4
-امل الرقبة 4 4
-اولمبيك مدنين 4 4
-نادي بنبلة 4 5
-امل جربة 4 5
 
المجموعة الثانية
غدا الاحد
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-شبيبة العمران   /   الحكم وائل مصباحي
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية-هلال مساكن  / الحكم    نضال اللطيف
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس-نادي حمام الانف / الحكم رائد جويرو

وتقام يوم الاربعاء المقبل 23 نوفمبر الجاري بقية مقابلات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية كالاتي

ملغب قابس
الملعب القابسي - القلعة الرياضية

المركب الرياضي عبد السلام كازوز بجرجيس
الترجي الجرجيسي - قواقفل قفصة
 
جربة حومة السوق
جمعية جربة - سبورتنغ المكنين

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256989



World cup
  j-1

En continu...

Toutes les news...
السبت 19 نوفمبر 2022 | 24 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:49 12:12 07:01 05:31
Babnet
18°
 Babnet21° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1718°-1320°-1421°-1319°-15
  • Avoirs en devises
    21858,9

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35000 DT        1$ =3,20305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   763,3 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   