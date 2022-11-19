بطولة الرابطة الثانية : النتائج و الترتيب

عزز فريق شبيبة القيروان مركزه في طليعة المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ( المجموعة ) برصيد 13 نقطة بعد الجولة الخامسة.





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وكسب فريق الشبيبة القيروانية اليوم فوزا جديدا على ميدانه على حساب مستقبل قابس 3-1 .ويتقدم باربع نقاط عن ملاحقه النادي القربي ( 9 نقاط) والذي اكتفى من جهته بنقطة واحدة من تعادل على ميدانه 1-1 مع ضيفة مستقبل المرسى الثالث في ترتيب المجموعة ( 8 نقاط).وتقام يوم غدا الاحد مقابلات المجموعة الثانية .ملعب حمد العواني بالقيروانشبيبة القيروان-مستقبل قابس 3-1ملعب بنبلةنادي بنبلة-مستقبل المحمدية صفر-صفرملعب جندوبةجندوبة الرياضية-اولمبيك مدنين 1-صفرملعب قربةالنادي القربي-مستقبل المرسى 1-1ملعب وادي الليلمستقبل وادي الليل-جمعية جربة 1-صفرملعب رادس البلديالنجم الرادسي-امل الرقبة بتطاوين 2-صفر1-شبيبة القيروان 13 52-النادي القربي 9 53-مستقبل المرسى 8 54-جندوبة الرياضية 7 55-النجم الرادسي 6 56-مستقبل المحمدية 5 4-مستقبل قابس 5 58-مستقبل وادي الليل 4 4-امل الرقبة 4 4-اولمبيك مدنين 4 4-نادي بنبلة 4 5-امل جربة 4 5ملعب 2 مارس بصفاقسالملعب الصفاقسي-شبيبة العمران / الحكم وائل مصباحيملعب خواجة المهديةمكارم المهدية-هلال مساكن / الحكم نضال اللطيفملعب بن عروسسبورتينغ بن عروس-نادي حمام الانف / الحكم رائد جويرووتقام يوم الاربعاء المقبل 23 نوفمبر الجاري بقية مقابلات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية كالاتيملغب قابسالملعب القابسي - القلعة الرياضيةالمركب الرياضي عبد السلام كازوز بجرجيسالترجي الجرجيسي - قواقفل قفصةجربة حومة السوقجمعية جربة - سبورتنغ المكنين