بطولة الرابطة الثانية : النتائج و الترتيب

عزز فريق شبيبة القيروان مركزه في طليعة المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ( المجموعة ) برصيد 13 نقطة بعد الجولة الخامسة.
وكسب فريق الشبيبة القيروانية اليوم فوزا جديدا على ميدانه على حساب مستقبل قابس 3-1 .ويتقدم باربع نقاط عن ملاحقه النادي القربي ( 9 نقاط) والذي اكتفى من جهته بنقطة واحدة من تعادل على ميدانه 1-1 مع ضيفة مستقبل المرسى الثالث في ترتيب المجموعة ( 8 نقاط).
.
وتقام يوم غدا الاحد مقابلات المجموعة الثانية .
وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الاولى ) التي جرت مساء اليوم السبت :
المجموعة الاولى
السبت 19 نوفمبر 2022
ملعب حمد العواني بالقيروان
شبيبة القيروان-مستقبل قابس 3-1
ملعب بنبلة
نادي بنبلة-مستقبل المحمدية صفر-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-اولمبيك مدنين 1-صفر
ملعب قربة
النادي القربي-مستقبل المرسى 1-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل-جمعية جربة 1-صفر
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي-امل الرقبة بتطاوين 2-صفر
الترتيب
نقاط لعب
1-شبيبة القيروان 13 5
2-النادي القربي 9 5
3-مستقبل المرسى 8 5
4-جندوبة الرياضية 7 5
5-النجم الرادسي 6 5
6-مستقبل المحمدية 5 4
-مستقبل قابس 5 5
8-مستقبل وادي الليل 4 4
-امل الرقبة 4 4
-اولمبيك مدنين 4 4
-نادي بنبلة 4 5
-امل جربة 4 5
المجموعة الثانية
غدا الاحد
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-شبيبة العمران / الحكم وائل مصباحي
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية-هلال مساكن / الحكم نضال اللطيف
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس-نادي حمام الانف / الحكم رائد جويرو
وتقام يوم الاربعاء المقبل 23 نوفمبر الجاري بقية مقابلات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية كالاتي
ملغب قابس
الملعب القابسي - القلعة الرياضية
المركب الرياضي عبد السلام كازوز بجرجيس
الترجي الجرجيسي - قواقفل قفصة
جربة حومة السوق
جمعية جربة - سبورتنغ المكنين
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 256989