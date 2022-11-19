تحذير بخصوص هبوب رياح رمليّة بالطريق السّيارة أ 1 (تونس/قابس)


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 12:53 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني عن هبوب رياح رمليّة تحجب الرّؤية بالطريق السّيارة أ 1 (تونس/قابس) من الكلم 351 الصّخيرة صفاقس إلى الكلم 392 محوّل قابس الشّماليّة.


ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني مستعملي الطّريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الضوء أثناء التنقل.

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واضافت انه يمكن الاتصال بمكتب الارشاد المروري (الادارة العامة للحرس الوطني) على الارقام التالية
71960448
71963512
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كما يمكن الاتصال جهويا باقاليم ومناطق الحرس الوطني على 193 المجاني

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