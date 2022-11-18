بلديّتا تونس وكيبيك توقّعان على برنامج تعاون للفترة 2023- 2026

وقعت بلديّة تونس العاصمة وبلديّة كيبيك (كندا) على برنامج تعاون للفترة الممتدّة من 2023-2026، يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المدينتين في العديد من المجالات ذات الأولوية، حسب بيان ورد على صفحة الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكفونيين.





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وقد وقّع هذا الاتفاق من الجانب التونسي، رئيسة بلديّة تونس، سعاد عبد الرّحيم، نائبة رئيس الجمعية ومن الجانب الكندي، عمدة كيبيك، برونو مارشان الموجود حاليّا بتونس العاصمة، بمناسبة الاجتماع السابع والتسعين لمكتب الجمعية الدولية للعمد الفرنكفونيين.وينصّ الاتفاق بالخصوص على تعزيز التعاون بينهما في مجالات التنمية الإقتصادية والرقمية والتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، فضلاً عن تعزيز الإشعاع الثقافي والحفاظ على المناطق الأثريّة والتراث.واتفقت البلديّتان على جعل هذا البروتوكول شاملا، بهدف تسهيل تبادل الخدمات البلدية المعنية وتكثيف الاجتماعات وتعزيز تدفق المعلومات بين الفاعلينمن الطرفين التونسي والكندي، حسب البيان.يُذكر أنّ هذا التّقارب بين بلديّة تونس العاصمة وبلديّة كيبيك، بدأ خلال المؤتمر العالمي السادس عشر لمنظمة مدن التراث العالمي والذي عقد في مدينة كيبيك في سبتمبر 2022.