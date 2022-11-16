بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج المباريات المؤجلة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب المباريات المؤجلة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - نادي كرة اليد بجمال 31-29
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قاعة االحمامات
جمعية الحمامات - النادي الهلالي 21-23
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - بعث بني خيار 31-30
الترتيب ن ل
1 - النجم الرياضي الساحلي 26 9
2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 9
-3 الترجي الرياضي التونسي 21 7
-- النادي الافريقي 21 9
-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10
- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10
-7 مكارم المهدية 19 10
8- النادي الرياضي الهلالي 18 10
9- سبورتينغ المكنين 17 10
-10نادي كرة اليد بجمال 12 10
11- نادي كرة اليد بقصور الساف 11 8
- 12 جمعية الحمامات 9 8
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