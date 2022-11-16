بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج المباريات المؤجلة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب المباريات المؤجلة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الاربعاء :







قاعة القرجاني

النادي الافريقي - نادي كرة اليد بجمال 31-29

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قاعة االحمامات

جمعية الحمامات - النادي الهلالي 21-23

قاعة الزواوي

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الترجي الرياضي - بعث بني خيار 31-30



الترتيب ن ل

1 - النجم الرياضي الساحلي 26 9

2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 9

-3 الترجي الرياضي التونسي 21 7

-- النادي الافريقي 21 9

-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10

- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10

-7 مكارم المهدية 19 10

8- النادي الرياضي الهلالي 18 10

9- سبورتينغ المكنين 17 10

-10نادي كرة اليد بجمال 12 10

11- نادي كرة اليد بقصور الساف 11 8

- 12 جمعية الحمامات 9 8







قاعة القرجانيالنادي الافريقي - نادي كرة اليد بجمال 31-29قاعة االحماماتجمعية الحمامات - النادي الهلالي 21-23قاعة الزواويالترجي الرياضي - بعث بني خيار 31-301 - النجم الرياضي الساحلي 26 92 - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 9-3 الترجي الرياضي التونسي 21 7-- النادي الافريقي 21 9-5 البعث الرياضي ببني خيار 20 10- - النسر الرياضي بطبلبة 20 10-7 مكارم المهدية 19 108- النادي الرياضي الهلالي 18 109- سبورتينغ المكنين 17 10-10نادي كرة اليد بجمال 12 1011- نادي كرة اليد بقصور الساف 11 8- 12 جمعية الحمامات 9 8