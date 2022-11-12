تطور المؤشرات السياحية بولاية جندوبة لتفوق ارقام السنة المرجعية -المندوب الجهوي للسياحة

تطورت مؤشرات المنطقة السياحة طبرقة - عين دراهم، ولاية جندوبة، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر 2022 ، ليرتفع عدد السياح بنسبة 46 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، التي تعد السنة المرجعية للسياحة التونسية، وفق ما افاد به "وات" المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عين دراهم، عيسى المرواني.





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وزاد عدد الليالي المقضّاة في المنطقة السياحية طبرقة - عين دراهم، خلال الأيام العشرة الأولى، التي تزامنت مع العطلة المدرسية، ليصل الى 14073 ليلة مقابل 9463 ليلة في الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 48,7 بالمائة وبارتفاع بنسبة 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.وقال المرواني، ان هذا التطور كان له انعكاس إيجابي على الحصيلة المحققة خلال الفترة الممتدة من اول السنة الى غاية 10 نوفمبر 2022 ، اذ ارتفع عدد الوافدين بما يعادل 75,2 بالمائة مقارنة بنسبة 2021 (تراجع بـ11,1 بالمائة مقارنة بسنة 2019).كما سجلت ولاية جندوبة خلال نفس الفترة نموا بـ 74,8 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، اذ بلغ عددها 411275 ليلة مقابل 235300 ليلة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، بيد انها تبقى في تراجع بنسبة 17,2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.وتحتل السياحة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين على المنطقة بما قدره 155223 سائحا تليها السوق الجزائرية، 28984 سائحا، ثم السوق الليبية 3889 سائحا. كما تتصدر السياحة الداخلية المرتبة الأولى في عدد الليالي المقضاة بتسجيل 328467 ليلة مقضاة تليها السوق الجزائرية 56370 ليلة ثم السوق الليبية 7364 ليلة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بالجهة.