كاس الكنفدرالية الافريقية: الاتحاد المنستيري يترشح الى دور المجموعات

حقق الاتحاد المنستيري ترشحه الى دور المجموعات من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اثر تعادله مساء اليوم الاربعاء امام نهضة بركان حامل لقب المسابقة صفر-صفر في المباراة التي جرت ببركان في اطار اياب الدور التمهيدي مكرر للمسابقة.





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وكان الاتحاد المنستيري فاز 1-صفر في مباراة الذهاب بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.يذكر ان النادي الافريقي انسحب اليوم من منافسات كاس الكنفدرالية الافريقية اثر هزيمة الاول امام يونغ افريكانز التنزاني بملعب المرحوم حمادي العقربي برادس بنتيجة صفر-1وكانت مباراة الذهاب انتهت صفر-صفر امام الفريق التنزاني الاسبوع المنقضي بدار السلام.وجاء هدف الانتصار لصالح يونغ افريكانز الذي يدربه الممرن التونسي نصر الدين النابي بفضل اللاعب ستيفان عزيز كي في دق79.كما فشل النادي الصفاقسي بدوره في ضمان الترشح للدور القادم اثر تعادله امام اسكو دي كارا الطوغولي بنتيجة صفر-صفر, وكان النادي الصفاقسي قد انهزم في لقاء الذهاب 1-2.