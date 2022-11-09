نهائيات البطولة الوطنية للمطالعة : أكثر من 1400 متنافس من بينهم أباء وأمهات من دور المسنين

تختتم يوم الأحد 13 نوفمبر بالقاعة المغطاة برادس فعاليات الدورة الثانية للبطولة الوطنية للمطالعة. ويتنافس في هذه النهائيات 1440 متباريا منهم 420 من نزلاء المؤسسات السجنية، و20 من الآباء والأمهات المقيمين بدور رعاية المسنين، و23 من حاملي الإعاقات البصرية، و16 من حاملي إعاقات مختلفة.

وشهدت المسابقة منذ انطلاقها (منذ 10 أشهر)، مشاركة أكثر من 130 ألف قارئ من مختلف الشرائح العمرية طالعوا 1 مليون و140 ألف كتاب خلال التصفيات المحلية والجهوية.







ويتضمن برنامج الدور النهائي في فترته الصباحية، تنظيم التصفيات النهائية، فيما تُخصص الفترة المسائية لتقديم عرض تنشيطي للأطفال وعرض "24 عطر" للموسيقي محمد علي كمون، وذلك قبل الإعلان عن الفائزين.

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وتهدف هذه البطولة التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، إلى "ترسيخ تقاليد المطالعة في المجتمع وتعميق الوعي بأهمّيّة دور الكتاب والوسائط الأخرى في عملية التنشئة الاجتماعيّة وتنمية الزاد اللّغويّ وبيان قيمة التثقيف الذاتيّ في تعزيز فعل التعلّم". كما ترمي هذه المسابقة وفق القائمين عليها إلى تثمين انخراط العائلة في الفعل الثقافيّ من خلال إعادة نشر ثقافة الكتاب والمطالعة للأسرة وتشريك المكتبات العموميّة في إصلاح الخارطة التّعليمية والتفاعل الإيجابيّ مع تطوير البيئة المساندة للعمليّة التعليميّة والتربويّة، فضلا عن استثمار رصيد الكتب المخزون في المكتبات لتطوير كفاءات القرّاء ومهاراتهم في التّعليم وفي مختلف مجالات الحياة.





ويتضمن برنامج الدور النهائي في فترته الصباحية، تنظيم التصفيات النهائية، فيما تُخصص الفترة المسائية لتقديم عرض تنشيطي للأطفال وعرض "24 عطر" للموسيقي محمد علي كمون، وذلك قبل الإعلان عن الفائزين.وتهدف هذه البطولة التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، إلى "ترسيخ تقاليد المطالعة في المجتمع وتعميق الوعي بأهمّيّة دور الكتاب والوسائط الأخرى في عملية التنشئة الاجتماعيّة وتنمية الزاد اللّغويّ وبيان قيمة التثقيف الذاتيّ في تعزيز فعل التعلّم". كما ترمي هذه المسابقة وفق القائمين عليها إلى تثمين انخراط العائلة في الفعل الثقافيّ من خلال إعادة نشر ثقافة الكتاب والمطالعة للأسرة وتشريك المكتبات العموميّة في إصلاح الخارطة التّعليمية والتفاعل الإيجابيّ مع تطوير البيئة المساندة للعمليّة التعليميّة والتربويّة، فضلا عن استثمار رصيد الكتب المخزون في المكتبات لتطوير كفاءات القرّاء ومهاراتهم في التّعليم وفي مختلف مجالات الحياة.