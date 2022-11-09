ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 59 صفيحة من مخدر القنب الهندي


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 19:50قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، من حجز كمية من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل سيارة مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة .
وقد تشكك أعوان الديوانة المكلفين بالتفتيش في محتوى سيارة المسافر المذكور وبتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة تبيّن وجود أجسام غريبة داخلها.

وبتفتيشها تم العثور على 59 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا حوالي 5800 غرام.

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وتم تحرير محضر في الغرض وجرى إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.



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