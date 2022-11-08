بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات وحكام الجولة السابعة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي الاربعاء والخميس 9 و 10 نوفمبر الجاري :
الاربعاء 9 نوفمبر 2022
المجموعة الاولى
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ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س13 و 30 دق
اتحاد تطاوين-الملعب التونسي هيثم القصعي
ملعب بوعلي الحوار حمام سوسة س14 و 30 دق
امل حمام سوسة-الترجي الرياضي اسامة رزق الله
الخميس 10 نوفمبر 2022
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت -دون حضور الجمهور- س14 و 30 دق
النادي البنزرتي -النجم الساحلي كريم الخميري
المجموعة الثانية
الاربعاء 9 نوفمبر 2022
ملعب سليمان س 14 و 30 دق
مستقبل سليمان-اتحاد بن قردان يسري بوعلي
الخميس 10 نوفمبر 2022
ملعب المتلوي س14 و 30 دق
نجم المتلوي-اولمبيك سيدي بوزيد فرج عبد اللاوي
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