بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات وحكام الجولة السابعة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي الاربعاء والخميس 9 و 10 نوفمبر الجاري :







الاربعاء 9 نوفمبر 2022

المجموعة الاولى

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ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س13 و 30 دق

اتحاد تطاوين-الملعب التونسي هيثم القصعي

ملعب بوعلي الحوار حمام سوسة س14 و 30 دق

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امل حمام سوسة-الترجي الرياضي اسامة رزق الله



الخميس 10 نوفمبر 2022

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت -دون حضور الجمهور- س14 و 30 دق

النادي البنزرتي -النجم الساحلي كريم الخميري



المجموعة الثانية

الاربعاء 9 نوفمبر 2022

ملعب سليمان س 14 و 30 دق

مستقبل سليمان-اتحاد بن قردان يسري بوعلي

الخميس 10 نوفمبر 2022

ملعب المتلوي س14 و 30 دق

نجم المتلوي-اولمبيك سيدي بوزيد فرج عبد اللاوي





الاربعاء 9 نوفمبر 2022المجموعة الاولىملعب نجيب الخطاب بتطاوين س13 و 30 دقاتحاد تطاوين-الملعب التونسي هيثم القصعيملعب بوعلي الحوار حمام سوسة س14 و 30 دقامل حمام سوسة-الترجي الرياضي اسامة رزق اللهملعب 15 اكتوبر ببنزرت -دون حضور الجمهور- س14 و 30 دقالنادي البنزرتي -النجم الساحلي كريم الخميريالمجموعة الثانيةالاربعاء 9 نوفمبر 2022ملعب سليمان س 14 و 30 دقمستقبل سليمان-اتحاد بن قردان يسري بوعليالخميس 10 نوفمبر 2022ملعب المتلوي س14 و 30 دقنجم المتلوي-اولمبيك سيدي بوزيد فرج عبد اللاوي