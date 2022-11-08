نزار بن ناجي: وزارة تكنولوجيات الاتصال على اتم الاستعداد للقمة الفرنكوفونية

قال وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، لدى زيارته، صباح الثلاثاء، المركز الإعلامي، الذي سيؤمن النقل التلفزي والاذاعي والرقمي لفاعليات القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، ان قطاع الاتصال على استعداد تام للقمة سواء من الجانب اللوجستي او على مستوى المحتوى الذي سيقدم في اشغالها.





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وأوضح ناجي ان كل مؤسسات القطاع من اتصالات تونس والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والوكالة التونسية للانترنات والوكالة الوطنية للترددات ساهموا لوجستيا، في اعداد البنية التحتية الرقمية اللازمة للقمة الفرنكوفونية من خلال الربط بشبكة الالياف البصرية وتوفير خدمات الانترنات بالفضاءات التي ستحتضن فعاليات القمة.واشار في ما يهم المحتوى، انه سيتم تنظيم لقاءين اثنين على هامش القمة، الاول منتدى حول "الرقمة عنصر للتنمية والتقدم"، ستعرض فيه الوزارة مشاريع الادماج الاجتماعي الرقمي والمالي واهم مشاريع البنية التحتية الرقمية وابرز المشاريع التي تتعلق بسلامة الفضاء السيبرني الوطني اضافة الى الجانب المتعلق بالتكوين الجامعي والتكوين المهني في الرقمنة.وتهتم حلقة النقاش الأخرى، التي سيحضرها وزراء التعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال وعدة مختصين، فستتناول مدى ملاءمة التكوين المهني والجامعي مع متطلبات سوق الشغل وخاصة في المجال الرقمي.وبين الوزير انه سيتم، ايضا، تنظيم ورشة تجمع 40 باعثا شابا لتقديم مشاريعهم الناشئة، بالتنسيق بين وزارات الثقافة والصحة وتكنولوجيات الاتصال.واكد ناجي انه رغم الجاهزية العالية للوزارة وتغطية كل المواقع وربطها بشبكة الانترنات بدرجة تدفق عالية، فانها ستحرص على مواصلة العمل طيلة فترة القمة بتواجد فرق عمل للسهر على استمرارية العمل وتامين جودة الخدمات حتى تكون قمة ناجحة من شانها ان تدعم صورة تونس في المحافل الدولية.وتابع الوزير، مرفوقا بوالي مدنين وثلة من مسؤولي الادارات والهياكل التابعة للوزارة، مدى تقدم الاستعداد فنيا وتقنيا لتامين بنية تحتية رقمية مناسبة في القمة الفرنكوفونية تضمن توفر خدمات الربط بشبكة الانترنات والارسال الاذاعي والتلفزي وتؤمن سلامة الانظمة واستمرارية الخدمة.وقال المدير العام للارسال الاذاعي والتلفزي، ذاكر بكوش، ان المواقع التي تشمل القمة من مسرح والقرية الرفنكوفونية ومركز الاجتماعات والمنتدى الاقتصادي يقع تجميع اشاراتها في المركز العقدي الاعلامي ومنه توزع الى الصحفيين المتواجدين هناك وارسالها الى المؤسسات الاعلامية خارج المركز بتونس او بالدول المشاركة والصحافة العالمية عبر ربط بالقمر الاصطناعي الى جانب التوزيع على قنوات "ستريمينغ" وكذلك على قناة اليوتيوب مشددا على الجاهزية تقنيا للبث وطنيا واجنبيا.