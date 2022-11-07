المنستير: الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية تتلقى 9 طعون متعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية القادمة بولايتي المنستير والمهدية

تلقّت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير 9 طعون متعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية 2022 تتوزّع إلى 5 طعون خاصة بالهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير و4 طعون خاصة بالهيئة الفرعية بالمهدية حسب اختصاص المحكمة، وفق ما صرّح به، اليوم الاثنين، مصدر مسؤول بالدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير، لـ"وات".

وتعلقت الطعون سواء في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير أو المهدية برفض ملف الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022 أو بالطعن في قبولها لملف ترشح.





وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم اليوم عقد جلسة للنظر في 5 ملفات طعون، وسيتم اليوم أيضا التصريح بقرارات المحكمة الإدارية لجلسة عقدت يوم الجمعة الفارط بشأن 4 ملفات.

وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير تلقت 71 ملف ترشح للانتخابات التشريعية 2022 قبلت منها 56 ملفا ورفضت 15 ملفا.

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وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم اليوم عقد جلسة للنظر في 5 ملفات طعون، وسيتم اليوم أيضا التصريح بقرارات المحكمة الإدارية لجلسة عقدت يوم الجمعة الفارط بشأن 4 ملفات.وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير تلقت 71 ملف ترشح للانتخابات التشريعية 2022 قبلت منها 56 ملفا ورفضت 15 ملفا.