المنستير: الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية تتلقى 9 طعون متعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية القادمة بولايتي المنستير والمهدية


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 17:31قراءة: 0 د, 35 ث
      
تلقّت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير 9 طعون متعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية 2022 تتوزّع إلى 5 طعون خاصة بالهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير و4 طعون خاصة بالهيئة الفرعية بالمهدية حسب اختصاص المحكمة، وفق ما صرّح به، اليوم الاثنين، مصدر مسؤول بالدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير، لـ"وات".
وتعلقت الطعون سواء في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير أو المهدية برفض ملف الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022 أو بالطعن في قبولها لملف ترشح.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم اليوم عقد جلسة للنظر في 5 ملفات طعون، وسيتم اليوم أيضا التصريح بقرارات المحكمة الإدارية لجلسة عقدت يوم الجمعة الفارط بشأن 4 ملفات.
وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير تلقت 71 ملف ترشح للانتخابات التشريعية 2022 قبلت منها 56 ملفا ورفضت 15 ملفا.
..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256211



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 07 نوفمبر 2022 | 12 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:18 14:56 12:10 06:49 05:21
Babnet
20°
Babnet23°Babnet% 60:الرطــوبة
تونــسBabnet15°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1527°-1626°-1825°-1823°-17
  • Avoirs en devises
    22670,9

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26750 DT        1$ =3,31770 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1455,5 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   