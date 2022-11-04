قفصة: تقديرات بانتاج 200 ألف طنّ من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي

أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، حامد دالي حسن، اليوم الجمعة، بقفصة، بأن تقديرات الإنتاج الوطني من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي بلغت 200 ألف طنّ، وهو ما يمثّل تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف حامد حسن دالي، في تصريح اعلامي، أنّ تراجع صابة زيت الزيتون هذه السنة يعود إلى الجفاف وقلّة التساقطات المطرية خاصة بالساحل والوسط، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، مبينا أن نفس الوضعية عاشتها بلدان أخرى من العالم من بينها إيطاليا وإسبانيا.





وأشار إلى أنّ كميات زيت الزيتون في العالم تراجعت، خلال السنة الجارية، إلى 2،7 مليون طنّ من الزيت مقارنة بالسنة المنقضية التي سجّلت 3،2 مليون طن من الزيت، وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا أدّى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون.

وبيّن أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون، نتيجة تراجع كميات زيت الزيتون في العالم، سيمكّن تونس من تصدير نفس قيمة صادرات السنة الفارطة والتي بلغت آنذاك 80 بالمائة من المنتوج الوطني.

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ولفت إلى أن كميات زيت الزيتون في تونس المتأتية من إنتاجية غابات الزيتون المروية تقدّر بـ50 بالمائة من المنتوج الوطني رغم أن المساحات المروية تقدر بـ6 بالمائة من المساحات الجملية لغابات الزياتين.

وأضاف ان الديوان الوطني للزيت سيعمل مع معهد الزيتونة والبحث العلمي على القيام بدراسات حول كيفية التأقلم مع حالة الجفاف والتغيرات المناخية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية احداث تمثيلية للديوان الوطني للزيت بولاية قفصة قال حامد حسن دالي إن الديوان بصدد اعداد دراسة بالتنسيق مع مختلف الأطراف حول إمكانية بعثها.

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إبراهيم











وأشار إلى أنّ كميات زيت الزيتون في العالم تراجعت، خلال السنة الجارية، إلى 2،7 مليون طنّ من الزيت مقارنة بالسنة المنقضية التي سجّلت 3،2 مليون طن من الزيت، وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا أدّى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون.وبيّن أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون، نتيجة تراجع كميات زيت الزيتون في العالم، سيمكّن تونس من تصدير نفس قيمة صادرات السنة الفارطة والتي بلغت آنذاك 80 بالمائة من المنتوج الوطني.ولفت إلى أن كميات زيت الزيتون في تونس المتأتية من إنتاجية غابات الزيتون المروية تقدّر بـ50 بالمائة من المنتوج الوطني رغم أن المساحات المروية تقدر بـ6 بالمائة من المساحات الجملية لغابات الزياتين.وأضاف ان الديوان الوطني للزيت سيعمل مع معهد الزيتونة والبحث العلمي على القيام بدراسات حول كيفية التأقلم مع حالة الجفاف والتغيرات المناخية.وفي رده على سؤال حول إمكانية احداث تمثيلية للديوان الوطني للزيت بولاية قفصة قال حامد حسن دالي إن الديوان بصدد اعداد دراسة بالتنسيق مع مختلف الأطراف حول إمكانية بعثها.إبراهيم