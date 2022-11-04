مدنين: القبول الأوّلي لـ34 مترشّحا للانتخابات التشريعيّة القادمة منهم امرأة وحيدة


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 15:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدنين عن القبول الاوّلي لـ34 ملف ترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة من جملة 51 ملف مودع لديها، حيث انسحب منهم 3 قبل انتهاء آجال البتّ في قبول المطالب فيما تمّ رفض 14 ملفا بسبب عدم استكمال الوثائق او جمع العدد الكافي للتزكيات، وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين بلقاسم الهلالي.
ويتوّزع المترشحون المقبولون بالدوائر الانتخابية السبعة بولاية مدنين إلى 9 مترشحين عن دائرة مدنين الجنوبية سيدي مخلوف، و8 مترشحين عن دائرة بن قردان، و5 مترشحين عن كل من دائرة حومة السوق، ودائرة مدنين الشمالية من بينهم امراة هي الوحيدة عن كل الدوائر، و3 مترشحين عن كل من دائرة جرجيس وميدون اجيم، ومترشح وحيد عن دائرة بني خداش.

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