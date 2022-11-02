الرابطة الأولى : فوز الترجي وامل حمام سوسة خارج القواعد

فاز الترجي الرياضي التونسي على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 1-صفر اليوم في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت في اطار الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ( المحموعة الاولى) . وسجل للترجي مدافعه محمد امين بن حميدة د67

وانهزم هلال الشابة على ميدانه بهدف لصفر امام امل حمام سوسة . وسجل دافيد اكيان انكيني الهدف الوحيد للضيوف في د30 .



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وفي ملعب ملعب حمام سوسة تعادل النجم الرياضي الساحلي مع الملعب التونسي 2-2 لحساب نفس الجولة . وسجل لفريق النجم الساحلي كل من محمد ضاوي د2 واسمة عبيد د36 فيما جاء هدفا الملعب التونسي عن طريق هيثم الجويني د30 ولامين نداو د62وتقام غدا الخميس مقابلتان ضمن المجموعة الثانية حيث يتبارى في ملعب المتلوي البلدي النجم الرياضي بالمتلوي مع المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س). ويدير اللقاء الحكم نصر الله الجواديوفي ملعب باجة المعشب يستقبل الأولمبي الباجي ضيفه المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س) . ويدير المباراة الحكم: الصادق السالمييذكر أنّ الجولة منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.