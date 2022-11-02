الرابطة الأولى : فوز الترجي وامل حمام سوسة خارج القواعد

فاز الترجي الرياضي التونسي على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 1-صفر اليوم في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت في اطار الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ( المحموعة الاولى) . وسجل للترجي مدافعه محمد امين بن حميدة د67
وانهزم هلال الشابة على ميدانه بهدف لصفر امام امل حمام سوسة . وسجل دافيد اكيان انكيني الهدف الوحيد للضيوف في د30 .
وانهزم هلال الشابة على ميدانه بهدف لصفر امام امل حمام سوسة . وسجل دافيد اكيان انكيني الهدف الوحيد للضيوف في د30 .
وفي ملعب ملعب حمام سوسة تعادل النجم الرياضي الساحلي مع الملعب التونسي 2-2 لحساب نفس الجولة . وسجل لفريق النجم الساحلي كل من محمد ضاوي د2 واسمة عبيد د36 فيما جاء هدفا الملعب التونسي عن طريق هيثم الجويني د30 ولامين نداو د62
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وتقام غدا الخميس مقابلتان ضمن المجموعة الثانية حيث يتبارى في ملعب المتلوي البلدي النجم الرياضي بالمتلوي مع المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س). ويدير اللقاء الحكم نصر الله الجوادي
وفي ملعب باجة المعشب يستقبل الأولمبي الباجي ضيفه المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س) . ويدير المباراة الحكم: الصادق السالمي
يذكر أنّ الجولة منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.
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