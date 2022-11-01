بنزرت: إعطاء إشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون

أعطيت، اليوم الثلاثاء، بضيعة اللزام بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، إشارة انطلاق الموسم الجهوي لجني وتحويل الزيتون، وذلك بإشراف والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وحضور ممثلي مختلف الهياكل الجهويّة والمحليّة والمتدخلين في القطاع الفلاحي.





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وأوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، الحبيب مرابط، أن التقديرات الأوليّة للموسم الجاري تعادل إنتاج 18 ألف طنّ من الزيتون، أي ما يمثل انتاج 3600 طنّ من الزيت، مشيرا إلى توفير 22 معصرة منها 11 معصرة عصرية، ومصبين للمرجين بكل من منطقتي ماطر وبنزرت الجنوبية.وأضاف أنه تمّ إقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة أصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته في المصبين، ومواصلة تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من اصحاب المعاصر لفرشه على مساحة حوالي 250 هكتارا لاستيعاب 12 ألفا و500 متر مكعب من المرجين والتقليص من تداعياته على البيئة.وأبرز أنه تم الاتفاق على السعر المرجعي لعصر الكيلوغرام الواحد من الزيتون في حدود 170 مليم على ان لا تقع إضافة أي زيادة الموسم المقبل، وعلى السعر المرجعي لجني الكيلوغرام الواحد من الزيتون في حدود 300 مليم.من جانبه، أكّد الوالي، في تصريح اعلامي، على الابعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية الهامة لموسم جني وتحويل الزيتون، معربا عن تقديره للاستعدادات والمجهودات المبذولة من مهنيي القطاع من فلاحين ومنظمات ومن إدارة بجميع مكوناتها العلمية والارشادية.ودعا إلى العمل على تأمين صابة هذا الموسم جنيا وتحويلا، والتصدي لكل الخروقات التي قد يعمد البعض لارتكابها، باعتبار الأهمية التي تكتسيها صابة هذا الموسم خاصة مع التحوّلات العالمية الجارية، وفق تعبيره.يشار إلى ان ولاية بنزرت تضمّ 17 الف هكتار من الزياتين منها 16 ألف هكتار زيتون زيت و1000 هكتار زيتون مائدة، علاوة على 890 هكتارا زيتون بيولوجي، كما تولت الدولة في اطار مزيد تثمين القطاع برمجة 600 هكتارا من الزياتين في اطار مشروع التصرف المندمج لمشهد حوض سد وادي المالح بمعتمدية غزالة و200 هكتارا في اطار برنامج دائرة المحافظة على المياه والتربة بمندوبية التنمية الفلاحية و130 هكتارا في اطار برامج ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.