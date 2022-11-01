بن عروس: تراجع في مردودية إنتاج القوارص مقابل تطوّر نسبي في إنتاج بقية الغلال

سجّلت مردودية المساحات المخصّصة لإنتاج القوارص في ولاية بن عروس تراجعا نسبيا في الانتاجية من حيث كميات الثمار المنتجة، حيث قدّرت المصالح الفنية أن يكون الإنتاج بالنسبة للموسم الحالي في حدود 25 ألف طن.





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ويرجع هذا الانخفاض إلى الصعوبات التي شهدها الموسم بفعل عوامل مناخية لم تساعد على النحو المرجو في إكمال مراحل إنضاج الثمرة كارتفاع الحرارة المتزامن مع نهاية فترة الازهار وبداية نمو الثمار وهو ما نجم عنه سقوط نسبة هامة من الثمار وأدّى إلى تراجع مردودية قطاع القوارص بالجهة بنحو 24 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.ووفق آخر تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حول سير الموسم الفلاحي في قطاع الأشجار المثمرة، قدّرت صابة الغلال ذات النوى (مشمش ، لوز ، خوخ ، عوينة ، نكتارين ، بوصاع) بـ38 ألفا و450 طنّا مقابل 33 ألفا و880 طنّا في الموسم الفارط، مسجّلة تطورا طفيفا قدّر بنحو 6 بالمائة وهو ماينطبق تقريبا على تقديرات إنتاج الغلال ذات البذرة (التفاح، الاجاص، الرمان، التين، البيثر، السفرجل، الفستق) حيث شهد الموسم الحالي تطورا طفيفا ليبلغ 6 آلاف و560 طنّا.وقدّرت المصالح الفنية إنتاج الكروم لهذا الموسم بـ62 ألفا و750 طنّا موزّعة على 61 ألفا و500 طنّ عنب مائدة و1250 طنّا عنب التحويل.يذكر أن المساحات الجديدة للأشجار المثمرة التي تمت برمجتها للموسم الحالي قدّرت بـ124 هكتارا تتوزّع على 116 هكتارا زراعات سقوية و8 هكتارات زراعات بعلية.