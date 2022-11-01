احمد الدريدي يعوض بوزميطة مدربا للترجي الجرجيسي

اعلن الترجي الجرجيسي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم انه تخلى عن خدمات منذر بوزميطة مدرب فريق الأكابر وتعاقد مع المدرب أحمد الدريدي الذي سيباشر مهامه اليوم الثلاثاء في أول حصة تدريبية .





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وكان بوزميطة باشر تدريب الفريق منذ انطلاق التحضيرات في الصيف المنقضي وقاد الفريق خلال الباراج الذي لم يوفق فيه الفريق في ضمان البقاء ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى ثم اشرف على الفريق خلال المقابلتين الاولى و الثانية مع انطلاق بطول الرابطة المحترفة الثانية حيف فاز الترجي الجرجيسي في جولة الافتتاح في جرجيس على الملعب الصفاقسي 4-صفر ثم انهزم خارج ميدانه امام سبورتنغ بن عروس 1-2.ويذكر ان احمد الدريدي الذي سيق ان درب اتحاد تطاوين كان قبل مجيئه للترجي الجرجيسي يدرب نادي الانتصار السعودي ( درجة ثانية ) وقد عوضه ابن الترجي الجرجيسي ومدربه الاسبق منير راشد منذ اسبوعين