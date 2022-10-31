انس جابر لاول مرة في دورة الكبريات الثماني لتنس السيدات في العالم

تستهل البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا في جدول ترتيب رابطة محترفات التنس غدا الثلاثاء مشوارها في أولى مشاركتها في بطولة نهائيات المرحلة الختامية للتنس التي تنطلق اليوم الاثنين وتستمر الى غاية 7 نوفمبر بمدينة تكساس الامريكية.





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وكانت القرعة قد أوقعت أنس جابر في أصعب مجموعة ضمت إلى جانبها كل من الأمريكية جيسيكا بيغولا، واليونانية ماريا ساكاري، والبيلاروسية أرينا سابالينكا التي ستكون أول منافسة للبطلة التونسية فجرالثلاثاء.وستسعى أنس جابر الى تحقيق أولى انتصاراتها في بطولة المرحلة الختامية، وتعزيز فرص تأهلها للدور نصف النهائي، حيث ستلاقي بطلة كل مجموعة، التي تضم 4 لاعبات، وصيفة الثانية.ولئن تبدو حظوظ اللاعبة التونسية أنس جابر على الورق هي الأوفر في كسب اللقاء و تحقيق انطلاقة موفقة في دور المجموعات، ومعادلة عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة التي جمعتها بنظيرتها البيلاروسية التي تتفوق عليها بفوزين مقابل فوز وحيد، اعتبارا للجاهزية ولفارق التصنيف العالمي بين اللاعبتين، فانّ ذلك لا يمنع ممثلة التنس التونسي من ضرورة عدم استسهال منافستها .وكانت أنس جابر قد فازت على آريانا سابالينكا في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس 2022، بمجمموعتين لواحدة (7 - 6 و 2 - 6 و 6 -3) قبل أن تثأر منها الأخيرة في مناسبتين الأولى في الدور الثالث لبطولة أبوظبي 2021 بمجموعتين نظيفتين (6 - 2 و 6 - 4) والثانية في ربع نهائي ويمبلدون 2021 بمجموعتين نظيفتين ( 6 - 4 و 6 - 3).ورغم أنّ أنس جابر تعد أبرز مرشحة لتصدر مجموعتها والذهاب بعيدا في البطولة، ومواصلة سلسة النتائج الباهرة التي حققتها على مدار الموسم، بحصولها على لقبي بطولتي مدريد للماسترز (1000 نقطة) وبرلين (500 نقطة)، وبلوغها نهائي بطولات شارلستون (500 نقطة) وروما للماسترز (1000 نقطة)، و ويمبلدون وأمريكا المفتوحة (غراند سلام)، فانّ المتمعن لمسارها يلاحظ أنّ طريقها نحو التأهل للنصف النهائي لن يكون بالأمر السهل بتاتا نظرا لأن منافساتها في المجموعة وأبرزهن الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا تتقارب معها في المستوى وكانت قد أحرزت الأسبوع الماضي أول لقب ماسترز لها من فئة 1000 نقطة في بطولة غوادالاخارا المكسيكية، فيما تعد اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الخامسة عالميا والبيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة السابعة عالميا الوحيدتين اللتين شاركتا في النسخة السابقة من البطولة والتي أحرزتها الإسبانية غاربينيي موغوروزا.وتبدوا بطولة المرحلة الختامية التي ستقام بملاعب فورت وورث الصلبة في ولاية تكساس الأمريكية فرصة لأنس جابر لتثبيت مركزها العالمي من ناحية، وتقليص الفارق في النقاط بينها وبين المصنفة الأولى عالميا البولونية ايغا شفاينتيك التي في رصيدها 10335 نقطة مقابل 4555 نقطة لأنس جابر.يذكر أن بطولة الجولة الختامية تبلغ قيمة جوائزها 5 ملايين دولار، وتسجل مشاركة أبرز 8 مصنفات في العالم حققن أفضل النتائج.وتبلغ قيمة نقاط البطولة 1500 نقطة، حيث ستحصل كل لاعبة تفوز في مباراة بدور المجموعات على 200 نقطة، و 400 نقطة في الفوز بمباراة الدور نصف النهائي و 500 نقطة اثر الفوز في النهائي.يذكر أنّ أنس جابر تترأس مجموعتها التي تضم اللاعبة الأمريكية جيسكا بيغوالا و البيلاروسية آريانا سابالينكا و اليونانية ماريا ساخاري، فيما تضم المجموعة الأخرى البولنية إيغا شفاينتيك، المصنفة الأولى عالميا، و الأمريكية كوكو غوف (4 عالميا)، والفرنسية كارولين غارسيا (6 عالميا)، والروسية داريا كاساتكينا (8 عالميا).