وزير الفلاحة: "احداث مخبر تحاليل لزيت الزيتون بالقيروان سيضمن الجودة ويقدم خدمات للجهات المجاورة"

اكد وزير الفلاحة محمود الياس حمزة ان احداث مخبر تحاليل لزيت الزيتون ببوحجلة من ولاية القيروان يعد مكسبا للجهة ولتونس وسيساهم في ضمان جودة المنتوج ويوفر الخدمات للجهات المجاورة.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال زيارة عمل اداها يوم الاحد الى ولاية القيروان لافتتاح موسم جني الزيتون والإطلاع على عدد من المشاريع الاخرى بالجهة ، ان وزارة الفلاحة تدعم مثل هذه المبادرات التي تندرج ضمن استراتيجيتها في الرفع من إنتاجية قطاع زيت الزيتون وضمان الجودة التي تتحققها مثل هذه المخابر.



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ومن جانبه افاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد دالي حسن في تصريح ل"وات" بان صابة هذا الموسم" تعد متوسطة" وهي اقل ب 20 بالمائة من الموسم الفارط وهو نفس النقص الحاصل في بلدان أخرى على غرار إيطاليا وإسبانيا التي تراجع فيها الإنتاج هذا العام بنسبة 35 بالمائة بسبب حالة الجفاف وموجة الحر التي أثرت على كامل المنطقة المتوسطية.ولفت الى ان الانتاج العالمي تراجع بنسبة 25 بالمائة خلال الموسم الحالي وهو ما جعل الأسعار المتداولة في عدد من الدول المنتجة لزيت الزيتون مرتفعة مشيرا الى ان هذا الارتفاع سيكون في صالح الفلاح والتصدير .وفي هذا الاطار بين دالي ان قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت 2049 مليون دينار الى حدود شهر اكتوبر 2021 وهو ما يمثل نسبة 4 بالمائة من مجموع الصادرات التونسية، مرجحا ان تبلغ قيمة الصادرات من زيت الزيتون هذا الموسم نفس المستوى او اكثر باعتبار إرتفاع الأسعار العالمية لهذا المنتوج.ومن جانبه أوضح المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عبد الفتاح سعيدي ان صابة هذا الموسم تقدر ب 200 ألف طن من الزيتون مقابل 240 ألف طن خلال الموسم الفارط اغلبها متات من القطاع السقوي مشيرا الى ان ولاية القيروان تحتل هذا الموسم المرتبة الثانية وطنيا بعد ولاية سيدي بوزيد في إنتاج الزيتون المروي.وبين ان المناطق السقوية في قطاع الزيتون تمثل 6 بالمائة من المساحات الجملية للزياتين متابعا قوله بأن " هذا التوجه اعتمدته وزارة الفلاحة منذ سنوات للتشجيع على الإنتاج السقوي نظرا للتغيرات المناخية".ويذكر أن وزير الفلاحة تابع خلال زيارته إلى ولاية القيروان انطلاق موسم جني الزيتون بالمركب الفلاحي الفجيج بمعتمدية منزل المهيري واطلع على المنطقة السقوية بسيدي سعد، كما توجه الى معتمدية بوحجلة لمتابعة مشروع تزويد عمادات الفتح و القطيطير وأولاد عاشور بالماء الصالح للشرب، ثم مشروع المنطقة السقوية الادواز بعمادة جهينة الشمالية، إلى جانب زيارته لمعصرة زيت ومخبر تحاليل لزيت الزيتونويشار الى ان توقعات صابة الزيتون بولاية القيروان تقدر ب 154 ألف طن من الزيتون يعادلها 31 ألف طن من الزيتوتعد ولاية القيروان اكثر من مليون أصل زيتون تمثل قرابة 10 بالمائة من الرصيد الوطني مغروسة على مساحة تقدر بحوالي 184 ألف هكتارا منها 7ر19 ألف هكتار سقوية و164 ألف هكتار بعلية.وتضم الجهة 148 معصرة بطاقة تحويل جملية تبلغ 580 ألف طن بالإضافة إلى 4 وحدات تعليب بطاقة 4250 لترا في الساعة ومخبر تحليل بمعتمدية بوحجلة انطلق في عمله خلال السنة الفارطة سيمكن من تحديد حموضة الزيت ومكونات الأحماض الدهنية وغيرها من مكونات الزيوت بالجهة وغيرها من الولايات المجاورة.ويوفر موسم الزيتون 22ر1 مليون يوم عمل منها 2ر1 مليون يوم عمل عند الجني لفائدة 10 آلاف عامل لمدة 120 يوما بالإضافة إلى 130 ألف يوم عمل عند عملية العصر وهو ما يوفر ألف موطن شغل لمدة 130 يوما.