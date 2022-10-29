وزير التعليم العالي: تونس على أتمّ الاستعداد لاحتضان القمّة الـ 18 للفرنكوفونية


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 11:21 Lecture 0 min, 43 sec
      
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير على أن تونس على أتمّ الاستعداد لاحتضان القمّة الـ 18 للفرنكوفونية التي ستنعقد بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر القادم.


وأكد منصف بوكثير خلال مشاركته بدعوة من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الجانب رفيع المستوى من الدورة الثانية للأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية المنعقد بالقاهرة من 25 إلى 28 أكتوبرالجاري، على الميزات التفاضلية للجامعات التونسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

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للإشارة انعقدت الدورة الثانية للأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية تحت إشراف رئيس جمهورية مصر العربية وبحضور هام لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى رؤساء جامعات وباحثين أكاديميين ومتخصّصين .

ومن جهة أخرى شدد بوكثير بمناسبة مشاركته في المؤتمر السادس لوزراء التعليم العالي بالفضاء الفرنكوفوني الذي توّج باعتماد " بيان الديبلوماسية العلمية الفرنكوفونية"، على مقاربة تونس في مجال دعم الشراكات الجامعية والعلمية وعلى تحسين تموقعها كوجهة جامعية وعلمية مختارة ومتميّزة على الصعيد الإقليمي والدولي.

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