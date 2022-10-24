المنظمة الدولية للهجرة تمنح ديوان التونسيين بالخارج هبة تتمثل في معدات إعلامية


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 15:15 قراءة: 0 د, 36 ث
      
منحت المنظمة الدولية للهجرة ديوان التونسيين بالخارج هبة تتمثل في معدات إعلامية، وذلك بمقتضى اتفاقية تم توقيعها اليوم الاثنين بمقر الديوان بتونس.


وستخصص هذه المعدات، حسب ما اكده الديوان في بلاغ له، للارتقاء بأداء الديوان ودعم قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة فيه.

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وإستعرض الطرفان، خلال جلسة عمل انتظمت بالمناسبة، بحضور رئيس بعثة المنظمة بتونس، عزوز السامري، المشاريع والبرامج المشتركة والمتمثلة خاصة في تحفيز الجالية التونسية على الإستثمار (في اطار مشروع Mobi-Tre) ودعم قدرات الملحقين الاجتماعيين (مشروع THAMM) بالإضافة إلى دعم قدرات الآلية الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والإقتصادي "تونسنا".

ويذكر أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل في مجال الهجرة بتعاون وثيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والمنظمات الحكومية الدولية وتحاول تعزيز الهجرة النظامية عن طريق تقديم الخدمات للحكومات والمهاجرين على حد السواء.

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