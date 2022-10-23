ميزان التجارة الخارجية للصيد البحري يحقق فائضا بنسبة 5ر18 بالمائة مع موفّى أوت 2022

حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري لتونس، مع موفّى أوت 202، فائضا بقيمة 8ر272 مليون دينار مقابل 2ر192 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2021 مما شكّل ارتفاعا بنسبة 5ر18 بالمائة وفق المرصد الوطني للفلاحة.





..



.

.. ...

وكشف المرصد في نشريته لشهر أكتوبر 2022 ، أن تونس صدّرت منتوجات صيد بحري بقيمة ناهزت 5ر496 مليون دينار مع موفى أوت 2022، مقابل 7ر368 مليون دينار حقّقتها خلال نفس الفترة من 2021 مما مثّل ارتفاعا بنسبة 7ر34 بالمائة.وزادت قيمة واردات الصيد البحري إلى الأسواق التونسية، مع موفي اوت 2022، بنسبة 2ر52 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 لتبلغ زهاء 7ر268 مليون دينار.وارتفعت الكميات المصدّرة من منتوجات الصّيد البحري إلى الأسواق الخارجية، مع موفّى أوت 2022، إلى 9ر22 ألف طن مقابل 3ر18 ألف طن خلال نفس الفترة من 2021 علما وأن تونس صدّرت القشريات والأسماك والمصبّرات وغيرها إلى 40 وجهة تصدترها ايطاليا.وتشكّل الأسماك المجمّدة وخاصة التن المجمّد، أهمّ المنتوجات البحرية التي ورّدتها السوق التونسية، مع موفّى أوت 2022 والتي زادت بنسبة 3ر28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021 لتصل إلى مستوى 6ر42 الف طن.