سيدي بوزيد: تنظيم تظاهرة تنشيطية في افتتاح الموسم الثقافي والرياضي الجامعي

نظم المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد بالشراكة مع الحي الجامعي ابن خلدون مساء امس الاربعاء، تظاهرة تنشيطية بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي والرياضي الجامعي تتضمن مجموعة من الفقرات التنشيطية والعروض الموسيقية.





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وبينت مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد صليحة الجلالي في تصريح ل"وات"، أنه تم تنظيم هذه التظاهرة التي تهدف الى ادماج الطالب في الحياة الجامعية، تحت اشراف ديوان الخدمات الجامعية بالوسط .وتمثلت فقرات التظاهرة التنشيطية في عرض للماجورات وتقديم للبرنامج السنوي الثقافي والرياضي وعرض للباس التقليدي والعصري وعرض ل"شباب الحارة" وعرض في الفنون الشعبية وعدد من العروض والوصلات الموسيقية.وأفاد مدير الحي الجامعي ابن خلدون بسيدي بوزيد ياسين حامدي في تصريح ل"وات"، أن التظاهرة تشمل عددا من الفقرات التي توفر الاحاطة الثقافية والرياضية للطلبة ولفتح مجال الترفيه أمام الطالب وتوفير مختلف الفنون والمجالات التي يمكن أن ينخرط فيها حتى لا ينزلق في سلوكات محفوفة بالمخاطر.