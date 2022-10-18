القيروان: توقّعات بإنتاج 154 ألف طنّ من الزيتون

يفتتح موسم جني الزيتون بالقيروان يوم 21 اكتوبر الجاري وسط توقعات بصابة تقدر بـ 154 ألف طن من الزيتون و31 ألف طن من الزيت.

وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة، مراد بن عمر، في تصريح لـ(وات)، بأن هذا الموسم سيشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط والذي قدرت فيه الصابة بـ 148 ألف طن، مشيرا الى انه تم ضبط كافة الاستعدادات لتأمين حاجيات الموسم.



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وبيّن أن ولاية القيروان تعدّ اكثر من مليون أصل زيتون تمثل قرابة 10 بالمائة من الرصيد الوطني مغروسة على مساحة تقدر بحوالي 184 ألف هكتار، منها 7ر19 ألف هكتار سقوية و164 ألف هكتار بعلية.وتضم الجهة 148 معصرة بطاقة تحويل جملية تبلغ 580 ألف طن، بالإضافة إلى 4 وحدات تعليب بطاقة 4250 لترا في الساعة، ومخبر تحليل بمعتمدية بوحجلة سيمكن من تحديد حموضة الزيت ومكوّنات الأحماض الدهنية، فيما تقدر طاقة الخزن في الجهة بـ41 ألف طن.ويوفّر موسم الزيتون 22ر1 مليون يوم عمل، منها 2ر1 مليون يوم عمل عند الجني لفائدة 10 آلاف عامل لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى 130 ألف يوم عمل عند عملية العصر وهو ما يوفر ألف موطن شغل لمدة 130 يوما.ويعدّ صرف مادة المرجين من أبرز الاشكاليات التي يعاني منها القطاع خاصة في جنوب الولاية بكل من معتمديات الشراردة، ونصر الله، وبوحجلة، التي تضمّ حوالي 80 معصرة، مع عدم توفّر المصبات الجماعية بالعدد الكافي، حيث تضم كامل الولاية 25 مصبا بطاقة استيعاب تبلغ 150 ألف متر مكعب.