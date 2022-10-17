بطولة العالم لكرة اليد 2023: المنتخب الجزائري في تربص تحضيري

يجري المنتخب الوطني الجزائري أكابر رجال لكرة اليد تربصا تحضيريا من 15 الى 22 اكتوبرالجاري بالجزائر العاصمة في في إطار تحضيراته للمشاركة في النسخة ال 28 من البطولة العالمية لكرة اليد التي ستقام في بولونيا و السويد من 11 إلى 29 جانفي 2023 .

ويشارك في هذا التربص الذي يشرف عليه اللاعب الجزائري الدولي السابق والمحترف سابقا في البطولة التونسية ضمن صفوف النادي الافريقي رابح غربي 17 لاعبا من بينهم عنصران ينشطان في الخارج و يتعلق الامر بالعميد مسعود بركوس (نادي ايسترالفرنسي) و مختار كوري ( القادسية السعودي).





و ويذكر ان قرعة بطولة العالم 2023 وضغت المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا وصربيا وقطر.

و يستهل منتخب الجزائر المونديال بمواجهة منتخب صربيا يوم الجمعة 13 يناير ثم يواجه منتخب قطر يوم الاحد 15 جانفي قبل ان يختتم مبارياته في

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الدور الأول بمواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء 17 جانفي.



يذكر ان المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة قسمت على ثماني مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى (إسبانيا ومونتينيغرو وتشيلي وإيران)، والمجموعة الثانية (فرنسا وبولندا والسعودية وسلوفينيا)، والمجموعة الثالثة (السويد والبرازيل والرأس الأخضر والأوروغواي)، والمجموعة الرابعة (آيسلندا والبرتغال والمجر وكوريا الجنوبية)، والمجموعة الخامسة (قطر وألمانيا وصربيا والجزائر)، في حين ضمت المجموعة السادسة (النرويج ومقدونيا والأرجنتين وهولندا)، والمجموعة السابعة (مصر وكرواتيا والمغرب والولايات المتحدة)، والمجموعة الثامنة (تونس والدنمارك وبلجيكا والبحرين .

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وستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور

الثاني /الدور الرئيسي/ الذي سيضم 24 منتخبا، سيتم تقسيمها على أربع مجموعات حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة من دور واحد، على أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في الدورة.



و ويذكر ان قرعة بطولة العالم 2023 وضغت المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا وصربيا وقطر.و يستهل منتخب الجزائر المونديال بمواجهة منتخب صربيا يوم الجمعة 13 يناير ثم يواجه منتخب قطر يوم الاحد 15 جانفي قبل ان يختتم مبارياته فيالدور الأول بمواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء 17 جانفي.يذكر ان المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة قسمت على ثماني مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى (إسبانيا ومونتينيغرو وتشيلي وإيران)، والمجموعة الثانية (فرنسا وبولندا والسعودية وسلوفينيا)، والمجموعة الثالثة (السويد والبرازيل والرأس الأخضر والأوروغواي)، والمجموعة الرابعة (آيسلندا والبرتغال والمجر وكوريا الجنوبية)، والمجموعة الخامسة (قطر وألمانيا وصربيا والجزائر)، في حين ضمت المجموعة السادسة (النرويج ومقدونيا والأرجنتين وهولندا)، والمجموعة السابعة (مصر وكرواتيا والمغرب والولايات المتحدة)، والمجموعة الثامنة (تونس والدنمارك وبلجيكا والبحرين .وستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدورالثاني /الدور الرئيسي/ الذي سيضم 24 منتخبا، سيتم تقسيمها على أربع مجموعات حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة من دور واحد، على أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في الدورة.