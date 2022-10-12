وزير التعليم العالي: تونس تسعى مع مختلف الدول والشركاء الدوليين على مضاعفة فرص الدراسة في تونس للطلبة الدوليين وفي الخارج للطلبة التونسيين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير في كلمة أمام المؤتمرالخامس لوزراء البحث العلمي والإبتكار والتعليم العالي لدول الحوار 5 زائد 5 المنعقد في موريتانيا يومي 10 و11 أكتوبر، أن تونس تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع جميع الدول خاصة داخل فضاء غرب المتوسّط وذلك للأهميّة الاستراتيجية التي يمثّلها بطاقاته وإمكانياته وتحدّياته المجتمعية المشتركة.





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وذكر الوزير، وفق بلاغ للوزارة، بأنّ تونس تسعى مع مختلف الدول والشركاء الدوليين على مضاعفة فرص الدراسة في تونس للطلبة الدوليين وفي الخارج للطلبة التونسيين، كما تدعم الحركية الدولية للطلبة ولكل أفراد العائلة الجامعية والبحثية من خلال توفير منح وطنية في مختلف المجالات والمستويات للطلبة المتميّزين، حيث يشمل ذلك أكثر من 40 دولة إفريقية وكلّ الدول العربية وغيرها من دول العالم.وفي ذات السياق، قال الوزير إنّ تونس تعمل بالتوازي على إيجاد رؤية جديدة لها كوجهة جامعية وعلمية وتكنولوجية إقليمية ذات قدرة تنافسية عالية في تصدير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي واستقطاب الطلبة الدوليين ودعم حركية الطلبة والأساتذة والموظفين والبرامج وهو ما سيمكن من تعزيز الموارد الذاتية لمكونات المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي ومن دعم جودة التكوين وتحسين مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وقدرتها على التشغيل.وسجل المؤتمر الملتئم تحت شعار "الشراكة في البحث العلمي والإبتكار والتعليم العالي لتعزيز التماسك الاجتماعي وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسّط" حضور ممثّلي اتحاد المغرب العربي والاتحاد من أجل المتوسّط والمفوضية الأوروبي.وشاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية ضمن مبادرة 5 زائد 5 في مجال البحث العلمي والتجديد والتعليم العالي ضمن ثلاث مبادرات، وهي مبادرة بخصوص نقل التكنولوجيا وتحسين القدرة على إدارة الملكية الفكرية ومبادرة بخصوص إرساء وتطوير الابتكار المفتوح والتخصّص الذكي داخل فضاء حوار 5+5 ومبادرة إحداث شبكة لمؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي داخل فضاء 5+5.