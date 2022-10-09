بطولة الياسمين : البلجيكية ميرتنز والفرنسية كورنيه في النهائي

تلاقي البلجيكية إليز ميرتنز المصنفة 42 عالميا الفرنسية أليز كورنيه المصنفة 37 عالميا في نهائي بطولة الياسمين للتنس الجارية في مدينة المنستير والبالغ قيمة جوائزها المالية 250 ألف دولار قبل ان يسدل الستار على فعاليات المنافسة مساء اليوم الاحد.







وكانت ميرتنز قد أدركت النهائي بعد أن فازت بمجموعتين دون رد على الأمريكية كلار ليو المصنفة 73 عالميا التي كانت قد اقصت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا من الدور ربع النهائي.



أما كورنيه فقد أزاحت في نصف النهائي اللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 12 عالميا.





