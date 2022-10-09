اختتام فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مسلك المسرح بسليانة

اختتمت، مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان مسلك المسرح في دورتها الثانية بالمدرسة الابتدائية القابل بمعتمدية سليانة، بتقديم عرض "أجراس" لعادل بوعلاق إلى جانب عرض مسرحي بعنوان "مارد بغداد" إخراج ريان القيرواني من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.







وذكر مدير المهرجان ومدير مركز الفنون الركحية والدرامية بسليانة، صالح الفالح، في تصريح لـ"وات"، أنّ فعاليات المهرجان دامت 5 أيام وغطّت تقريبا 9 مدارس ابتدائية بولاية سليانة، وحضرها معدل 250 تلميذا بكل مؤسسة تربوية، أي حوالي 2500 تلميذ في الإجمال، إلى جانب حضور مكثّف للأهالي.

وأوضح أن المهرجان موجّه للمدارس الريفية النائية التي يصعب الولوج إليها والتي شاهدوا في عيون تلاميذها فرحة كبيرة ودهشة أثناء متابعتهم لمختلف العروض المسرحيّة، وفق تعبيره .

وأشار الفالح إلى أن الدورة الثانية تعتبر ناجحة بشهادة الفنانين المشاركين فيها، في إنتظار أن تشمل التجربة ولايات أخرى







