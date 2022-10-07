البنك التونسي للتضامن يخصص خط تمويل ب 12 مليون دينار لتمويل صغار الفلاحين بشروط ميسّرة

كشف البنك التونسي للتضامن عن تخصيص خط تمويل تبلغ قيمته 12 مليون دينار لتمويل صغار الفلاحين بشروط ميسّرة، مقابل 10 مليون دينار خلال الموسم الفلاحي الفارط.





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وياتي خط التمويل في إطار الإعداد لتمويل موسم زراعة الحبوب 2022-2023،وفق معطيات نشرها البنك الجمعة.واوضح البنك انه يسعى في الموسم الفلاحي الجديد إلى توسيع دائرة المنتفعين لتشمل صغار الفلاحين بـ 10 ولايات (باجة وجندوبة والكاف وسليانة ونابل وبنزرت وزغوان ومنوبة وأريانة والقيروان) سواء عن طريق التمويل المباشر أو عنطريق جمعيات القروض الصغيرة أو بالشراكة مع التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى والتعاضدية المركزية للحبوب.علما ان الدراسات في مجال تمويل القطاع الفلاحي أظهرت ضعف التمويل البنكي للقطاع الفلاحي والرّاجع، بالأساس، إلى تشتت الملكية وصغر المستغلات (أكثر من 80 بالمائة) وغياب الضمانات اللاّزمة مما نتج عنه عدم إمكانية الولوج للمنظومة البنكية، وفق ما كان قد كشف عنه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، خلال ورشة عمل انتظمت مؤخرا حول تمويل منظومة الحبوب".وأكّدت مخرجات الندوة ضرورة تدعيم آلية التمويل الثلاثي وآلية متعهد القرض من طرف البنك الفلاحي لتصبح قاعدة التمويل أوسع وأنجع، نظرا لتحسن نسبة الاستخلاص لتبلغ حوالي 100 بالمائة، وفق بيانات وزارة الفلاحة.تعمل الوزارة بالتعاون مع المتدخلين في القطاع، على الرفع من الإنتاج الوطني للحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب مع تطوير طاقات الخزن وتأهيلها للحد من كلفة التوريد وذلك عبر إصلاح منظومة الحبوب والبحث عن تمويل مشاريع الاستثمار لفائدة ديوان الحبوب على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، وفق وزير الفلاحة.