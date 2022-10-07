مدنين: نسق توافد المزكين في تزايد والدائرة الانتخابية ببن قردان تتصدر بقية الدوائر في عدد المزكين وطالبي التزكية

يتواصل نسق توافد المزكين على مكاتب التزكيات العشرة التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين، والمتعلقة بالاشراف على عملية التعريف بالامضاء بالنسبة للمزكين، بنسق متزايد، حيث وصل عددهم حتى يوم امس الخميس الى 2126 شخصا تقدم لتزكية 33 طالب تزكية دون اعتبار المزكين الذين تقدموا للتعريف بالامضاء بالبلديات والدوائر البلدية، وفق رئيس رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بلقاسم الهلالي.





..



.

واوضح الهلالي ل"وات" ان معتمدية بن قردان تتصدر عدد المزكين ب747 شخصا والاشخاص الذين تمت تزكيتهم والبالغ عددهم 8 طالبي تزكيات، لا يعتبرون مترشحين الى حين ايداع ملفات ترشحاتهم، حسب قوله.ولفت رئيس الهيئة الى ان 33 طالب تزكية يتوزعون على 7 دوائر انتخابية بولاية مدنين حتى يوم امس اغلبهم ببن قردان ثم مدنين الجنوبية التي تندرج ضمن دائرة انتخابية واحدة مع سيدي مخلوف فمدنين الشمالية ثم جرجيس وبني خداش وحومة السوق فميدون واجيم المدرجتان ضمن دائرة انتخابية واحدة.وتواصل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدنين الاستعداد لوجستيا وبشريا لتجهيز القاعة الكبرى بالمركب الشبابي طريق جربة بمدنين لعملية قبول ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية بداية من يوم 17 الى 24 اكتوبر الحالي على ان تنتظم عملية بيضاء يوم 16 اكتوبر يوما قبل الموعد الرسمي لقبول الترشحات وذلك لاختبار مدى الجاهزية بشريا ولوجستيا.ووصلت من جهة اخرى، عملية التحيين الى 466 عملية تحيين عبر وجهات التحيين التي وضعت على الذمة بمختلف المعتمديات والبلديات والدوائر البلدية وببعض الفضاءات التجارية وعن طريق الواب.