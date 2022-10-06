المنستير: افتتاح المؤتمر الوطني الـ24 للجمعية التونسية للطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي بمشاركة مختصّين من تونس والخارج

افتتحت، اليوم الخميس، بالمنستير، فعاليات المؤتمر الوطني الرابع والعشرون للجمعية التونسية للطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي، بمشاركة ثلة من المختصين من تونس، والجزائر، وسويسرا، وفرنسا، والكوت ديفوار، وكندا، وفق ما أفاد به رئيس المؤتمر الاستشفائي الجامعي المختص في الطب الفيزيائي بكلية الطب بسوسة، وليد وناس، في تصريح لـ"وات".

ويتطرّق المشاركون في هذا المؤتمر، الذي سيتواصل على إمتداد 3 أيام، لآخر المستجدات في البحث العلمي في طرق تقويم الأعضاء لمختلف الأمراض، وفي مجال تحفيز الاسترجاع الحركي بعد جلطات وإصابات الأعصاب والدماغ، وذلك عبر 50 محاضرة، فيما سيقدّم الأطباء المقيمون خلال جلسة خاصة بهم 20 محاضرة شفوية باللّغة الانقليزية تشجيعا لهم على استعمال هذه اللغة في البحث العلمي علاوة على 175 معلقة علمية الكترونية، كما سيتمّ تقديم بحث حول التأهيل بعد إصابات فيروس "كورونا" انجز في كلية الطب بسوسة.





وتتعلق المستجدات المتداولة خلال اليوم الأوّل من المؤتمر، بمرافقة الأشخاص المصابين بجلطة، في ظلّ ثورة في مجال التأهيل الطبي تتمثّل في اكتشاف كيفيّة استرجاع المخ للحركة عن طريق آلات وطرق وتقنيات تأهيل لتحفيز الدماغ على استرجاع الحركة، بحسب وليد ونّاس.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنّه تم مؤخرا إدخال 4 آلات مخصصة لتحفيز الدماغ إلى تونس، ويجري حاليا استعمالها في المستشفيات الاستشفائية بالمنستير وسوسة وصفاقس وتونس العاصمة.

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وتخصّص الجمعية اليوم الثاني من المؤتمر، بالشراكة مع الجمعية التونسية للسكري والغدد الصماء، للتطرّق إلى مسار مريض السكري وما يمكن تقديمه له في مجال التأهيل باعتبار أنّ مخلفات هذا المرض تصيب جميع الأعضاء.

وتخصّص حصة مسائية لموضوع القدم السكري وسيتم بالمناسبة استعراض تجارب معتمدة بمستشفيات باريس، وضبط خطة علاج للتكفل بمريض القدم السكري في حالة التقرحات أو البتر، لتبنيها في مختلف المستشفيات التونسية، والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لتحقيق النجاعة في التكفّل بالمريض.

وبيّن المصدر ذاته أن البعض يعتقد أنّه في حالة تقرحات القدم السكري لابّد من السير وهي فكرة مغلوطة بل على العكس لابّد للمريض من الراحة والتجبير بطريقة معينة، وفي هذا الإطار، سيتضمن المؤتمر ورشة حول التضميد الحديث الذي يعتمد تقنيات جديدة تحفز تضميد الجرح بطريقة أسرع وأضمن وهي متوفّرة في تونس ويقع استعمالها في المستشفيات العمومية.

ويستعرض المشاركون في اليوم الثالث من المؤتمر المستجدات في الطب الرياضي وبالتحديد رياضة التنس، في هذا الصدد، قال وليد ونّاس "إنّنا نسعى كأطباء إلى تقديم الإضافة في مجال تحسين أداء لاعب أو لاعبة التنس وسنحدّد خطة عمل في المجال، إلى جانب تنظيم حصة مخصّصة لإصابات الكتف لدى لاعب التنس وكيفية تشخصيها وعلاجها والوقاية منها".





وتتعلق المستجدات المتداولة خلال اليوم الأوّل من المؤتمر، بمرافقة الأشخاص المصابين بجلطة، في ظلّ ثورة في مجال التأهيل الطبي تتمثّل في اكتشاف كيفيّة استرجاع المخ للحركة عن طريق آلات وطرق وتقنيات تأهيل لتحفيز الدماغ على استرجاع الحركة، بحسب وليد ونّاس.وأشار، في هذا السياق، إلى أنّه تم مؤخرا إدخال 4 آلات مخصصة لتحفيز الدماغ إلى تونس، ويجري حاليا استعمالها في المستشفيات الاستشفائية بالمنستير وسوسة وصفاقس وتونس العاصمة.وتخصّص الجمعية اليوم الثاني من المؤتمر، بالشراكة مع الجمعية التونسية للسكري والغدد الصماء، للتطرّق إلى مسار مريض السكري وما يمكن تقديمه له في مجال التأهيل باعتبار أنّ مخلفات هذا المرض تصيب جميع الأعضاء.وتخصّص حصة مسائية لموضوع القدم السكري وسيتم بالمناسبة استعراض تجارب معتمدة بمستشفيات باريس، وضبط خطة علاج للتكفل بمريض القدم السكري في حالة التقرحات أو البتر، لتبنيها في مختلف المستشفيات التونسية، والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لتحقيق النجاعة في التكفّل بالمريض.وبيّن المصدر ذاته أن البعض يعتقد أنّه في حالة تقرحات القدم السكري لابّد من السير وهي فكرة مغلوطة بل على العكس لابّد للمريض من الراحة والتجبير بطريقة معينة، وفي هذا الإطار، سيتضمن المؤتمر ورشة حول التضميد الحديث الذي يعتمد تقنيات جديدة تحفز تضميد الجرح بطريقة أسرع وأضمن وهي متوفّرة في تونس ويقع استعمالها في المستشفيات العمومية.ويستعرض المشاركون في اليوم الثالث من المؤتمر المستجدات في الطب الرياضي وبالتحديد رياضة التنس، في هذا الصدد، قال وليد ونّاس "إنّنا نسعى كأطباء إلى تقديم الإضافة في مجال تحسين أداء لاعب أو لاعبة التنس وسنحدّد خطة عمل في المجال، إلى جانب تنظيم حصة مخصّصة لإصابات الكتف لدى لاعب التنس وكيفية تشخصيها وعلاجها والوقاية منها".