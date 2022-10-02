بداية من يوم غد، ينطلق توفير خدمات الإعاشة في مركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطّفولة لفائدة أكثر من 6600 طفل


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 18:46قراءة: 0 د, 30 ث
      
ينطلق بداية من يوم غد الاثنين، تقديم خدمات الإعاشة لفائدة أكثر من 6600 طفل مكفول بـ 22 مركز مندمج للشباب والطفولة و96 مركب طفولة موزعين على كامل تراب الجمهورية، حسب بلاغ صادر الأحد، عن وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن.


وسيتولى القائمون على هذه المؤسسات تمكين الأطفال المكفولين بها من مستحقاتهم المتمثلة أساسا في أدوات مدرسيّة وملابس ومستلزمات النظافة وذلك بهدف توفير أفضل الظروف للنجاح في مسارهم الدّراسي، حسب البلاغ.
وتقدم مركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة، علاوة على ذلك، خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي لفائدة أطفال الجهة وخدمات الإحاطة والمتابعة النفسية والتربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال المكفولين بالوسط الطبيعي تحقيقا لمصلحتهم الفضلى.



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