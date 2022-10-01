أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش أنّ قانون الهياكل الرياضية الذي لم يقع تغييره منذ سنة 1995 جعل الوضعية الرياضية في تونس "كارثية" حاليا وذلك في تصريح صحفي أدلى به على هامش افتتاح دورة الياسمين المفتوحة لتنس السيدات صنف 250 نقطة بحضور رئيسة الجامعة التونسية للتنس ووالي المنستير.





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وأضاف الوزير " أصبحت الوضعية الرياضية تعرف مظاهر فساد وتلاعب بالنتائج على غرار ما حدث في كرة القدم موضحا ان مشروع مرسوم جديد سياتي ل"ينظف" المشهد الرياضي ولتثمين المرفق العام الرياضي".وأفاد أنّ ندوة صحفية لتوضيح المعالم الكبري لهذا القانون ستعقدها قريبا وزارة الشباب والرياضة وفريق الخبراء المعاون .وأكد الوزير بشأن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم أنّ وزارة الشباب والرياضة لا تأخذ قرارات بصفة اعتباطية مؤكدا على مبدأ المساواة بين الجميع أمام المرفق العمومي مضيفا "لذلك السبب كان توجه الوزارة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم لإعادة النظر في قرارها لفسح المجال لجميع النوادي ليكونوا على نفس قدم المساواة".وقال إنّ "الوزارة تحترم قرارات النوادي مؤكدا ان هناك نصوص قانونية لابّد أن تطبق وهذه النصوص لها علوية على القرارات التي يمكن أن يتخذها أي طرف".وأكد من جهة أخرى أن الملاعب والتجهيزات التي انجزت بمناسبة الدورة الدولية لكرة المضرب "دورة الياسمين" هي مكسب لتونس.وكانت الأدوار التمهيدية للدورة الدولية للسيدات "دورة الياسمين المفتوحة" صنف 250 نقطة انطلقت اليوم بالمنستير . وستترشح عن الأدوار التمهيدية ستة لاعبات سيدخلن ضمن الجدول النهائي حسب مدير الدورة الدولية للسيدات للتنس "دورة الياسمين المفتوحة" شهاب بلحاج يوسف.ويحتضن معلم الرباط الأثري القرعة .وسيتم التعرف على منافسة أنس جابر في مباراة الدور الأول يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري وفي حال تاهلها ستلعب البطلة التونسية الدور الثاني يوم الخميس 6 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء حسب شهاب بلحاج يوسف.