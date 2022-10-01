أريانة: تقديرات بإنتاج 1820 طنا من زيت الزيتون بنسبة تراجع تقدر ب26 في المائة عن الموسم المنقضي

يقدّر إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي 2022- 2023 بولاية اريانة ب1820 طنا مقابل 2500 طن لموسم 2021-2022 بنسبة تراجع تقدر بحوالي 26 بالمائة، في حين قدر إنتاج زيتون المائدة ب155 طنا مقابل 220 طنا للموسم الفارط، وفق معطيات تحصلت عليها "وات" من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.





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ويعود التراجع المسجل في الإنتاج لهذا الموسم، وفق المصدر ذاته، إلى العوامل المناخية غير الملائمة التي تميزت خاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الإزهار وعقد الثمار، إضافة إلى النقص المسجل في الموارد المائية.وتمتد غابة الزياتين بولاية اريانة على مساحة 2736 هك منها 2576 هك لزيتون الزيت و160 هك لزيتون المائدة، وتقدر مساحات زيتون المائدة على 160 هك (125 هك سقوي و35 هك بعلي)، تتوزع حسب المعتمديات على 84 هك بسيدي ثابت و61 هك بقلعة الأندلس و4 هك بالمنيهلة و6 هك برواد و5 هك بسكرة.أما غابة زيتون الزيت فتمتد على مساحة 2576 هك منها 2070 هك بعلي و506 هك سقوي، تقع 1837 هك منها بسيدي ثابت و308 هك بقلعة الأندلس و226 هك بالمنيهلة و152 هك برواد و53 هك بسكرة.وتقدر أيام العمل بموسم جني الزيتون بالولاية ب 32918 يوما وعدد مواطن الشغل ب 438، وتضم الجهة 4 معاصر زيتون بكل من سيدي ثابت ورواد وقلعة الاندلس بطاقة تحويل يومية تقدر ب280 طنا وطاقة خزن تقدر ب 788 طنا.ويعدّ تهرم غابة الزيتون البعلية وقلة مردودية الزياتين من أهم أسباب تراجع الإنتاج، وهو ما يتطلب حسب اقتراحات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ضبط برنامج لتشبيب الغابة والتوسع في الغراسات على مساحة 50 هك.