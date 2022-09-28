بنزرت: استعدادات جهوية خاصة بموسم جني الزيتون

مثل موضوع ضبط اجراءات انجاح موسم جني الزيتون بولاية بنزرت ابرز محاور جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية واستعرضت ملامح الموسم والاستراتيجية العملية التي تم وضعها لتامين الانتاج من حيث القيمة المضافة والتقليص لاقصى حد ممكن من الاشكاليات الطارئة من حيث توفر اليد العاملة، وأيضا التداعيات البيئية على المحيط.





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وبين المندوب الجهوي للفلاحة الحبيب مرابط أن هذا القطاع يشهد من موسم لآخر تطورا على مستوى العناية والتوسع في المساحات، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية وطنيا وجهويا، حيث يضم ولاية بنزرت 17الف هكتار من اشجار الزيتون منها 16 الف هك زيتون زيت والف هك زيتون مائدة، علاوة على الطلب المتزايد على الزيت سواء للاستهلاك الداخلي او للتصدير.ولاحظ، خلال الجلسة التى اشرف عليها والي الجهة سمير عبد اللاوي، ان التقديرات الاولية للموسم الجاري تعادل انتاج 18 الف طن من الزيتون، اي ما يمثل انتاج 3 الاف طن و600 من الزيت، علاوة على توفير 22 معصرة منها 11 معصرة عصرية والبقية تعمل بالطريقة التقليدية.واضاف انه تم توفير مصبين للمرجين علاوة على اقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة اصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته سواء في المصبين او في اطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع اصحاب المعاصر لفرشه على مساحة حوالي 200 هك وبالتالي التقليص من تداعياته على البيىة الطبيعية عموما.يشار الى ان جلسة عمل جهوية موسعة مرتقبة خلال شهر أكتوبر المقبل لتحديد موعد انطلاق الموسم وغيرها من الاجراءات الكفيلة بانجاح الموسم ككل.