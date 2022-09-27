البطولة العربية للاندية لكرة اليد:النادي الافريقي ينهزم امام الكويت الكويتي 30-33 ويكتفي بالمركز الرابع

انهى النادي الافريقي مشاركته في منافسات البطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكأس لكرة اليد -التي يسدل عليها الستار اليوم الثلاثاء- في المركز الرابع بعد هزيمته امام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 30-33 في اللقاء الترتيبي الذي جمع بينهما لتحديد صاحبي المركز الثالث و الرابع.







وعادت المرتبة الخامسة للبطولة الى فريق الشارقة الاماراتي الذي تفوق في وقت سابق اليوم الثلاثاء على نادي مولودية الجزائر 34-20.

ويجمع الدور النهائي للبطولة المؤهلة لبطولة العالم للاندية "سوبر غلوب" بين الترجي الرياضي والزمالك المصري بقاعة الحمامات بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.



