البطولة العربية للاندية لكرة اليد:النادي الافريقي ينهزم امام الكويت الكويتي 30-33 ويكتفي بالمركز الرابع


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 15:23 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انهى النادي الافريقي مشاركته في منافسات البطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكأس لكرة اليد -التي يسدل عليها الستار اليوم الثلاثاء- في المركز الرابع بعد هزيمته امام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 30-33 في اللقاء الترتيبي الذي جمع بينهما لتحديد صاحبي المركز الثالث و الرابع.


وعادت المرتبة الخامسة للبطولة الى فريق الشارقة الاماراتي الذي تفوق في وقت سابق اليوم الثلاثاء على نادي مولودية الجزائر 34-20.
ويجمع الدور النهائي للبطولة المؤهلة لبطولة العالم للاندية "سوبر غلوب" بين الترجي الرياضي والزمالك المصري بقاعة الحمامات بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.

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