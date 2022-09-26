سياحة:4،3 مليون سائح زاروا تونس حتى يوم 20 سبتمبر 2022

زار اكثر من 4 مليون سائح (3ر4 مليون) تونس، إلى حدود يوم 20 سبتمبر 2022، اي بزيادة قدرها 168 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما كشف عنه، الاثنين، وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسن.





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واعتبر وزير السياحة، في تصريح اعلامي على هامش انعقاد ورشة عمل حول "المبادرة في مجال السياحة المستديمة" في اطار برنامج "تونس وجهتنا" بالعاصمة ، أن الهدف المنشود حاليا يتمثل في تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة ممّا تمّ تسجيله خلال سنة 2019 والتي تعد سنة مرجعية.وأضاف بلحسن في السياق ذاته، بأنّ العائدات السياحية قد زادت بنسبة 86 بالمائة منذ بداية السنة وإلى غاية يوم 20 سبتمبر 2022، لتتجاوز قيمتها 3 مليار دينار، لكنها في تراجع بنسبة 27 بالمائة مقارنة بسنة 2019.وبخصوص السياح الوافدين من الجزائر، أكّد وزير السياحة أن قرابة 550 ألف جزائري زارو تونس منذ يوم 15 جويلية 2022، تاريخ فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين ومن المرجح ان يرتفع العدد، بحسب مهنيي القطاع السياحي، ليدرك 800 الف سائح جزائري مع موفى سنة 2022، بحسب وزير السياحة.