انس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس

حافظت التونسية انس جابر على المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والتي شهدت بعض التغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وتحتل البولونية إيغا شفيونتيك صدارة التصنيف برصيد 10180 نقطة بفارق كبير أمام أنس جابر صاحبة المركز الثاني برصيد 5090 نقطة، فيما تقدمت الإسبانية باولا بادوسا إلى المركز الثالث برصيد 3934 نقطة رغم خروجها من الدور الثاني لبطولة طوكيو، التي توجت الروسية لودميلا سامسونوفا بلقبها على حساب الصينية تشينوين تشنغ.





وتراجعت الإستونية أنيت كونتافيت إلى المركز الرابع برصيد 3860 نقطة، بينما بقيت الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الخامس برصيد 3501 نقطة.

وانتزعت البيلاروسية أرينا سابالينكا (3470 نقطة) المركز السادس من اليونانية ماريا سكاري التي تراجعت إلى المركز السابع برصيد 3176 نقطة.

واحتفظت الأمريكية كوكو غوف (3047 نقطة) والرومانية سيمونا هاليب (3025 نقطة) والفرنسية كارولين غارسيا (2930 نقطة) بمراكزهن من الثامن إلى العاشر على التوالي.



