في اطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية: هيئة الانتخابات تعقد جلسة عمل مع وفد من وزارة التربية

تمحورت جلسة العمل التي دارت اليوم الجمعة بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ووفد من وزارة التربية، حول تجهيز مراكز ومكاتب الاقتراع وضبط برنامج تكوين الأعوان المعنيين بالعمليـة الانتخابية، وتفعيل مختلف بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين في 22 جوان الفارط.

واتفق الطرفان، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، على عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الإدارات الفنيـة بداية من الأسبوع المقبل، بهدف ضبط وتنفيـذ خطة عمل تتضمن مختلف الإجراءات المطلوبة طيلة مراحل المسار الانتخابي، وتوفير كافة الظروف المناسبة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، على غرار استفتاء 25 جويلية 2022.





وقد حضر الاجتماع كل من نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة وممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة.







