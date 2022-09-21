الجرندي يشارك في إفتتاح الدورة 77 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة .


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 16:32 قراءة: 0 د, 59 ث
      
شارك عثمان الجرندي، وزير الخارجية و الهجرة و التونسيين ، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التّي تلتئم تحت شعار "لحظة فارقة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة".
حث أنطونيو غوتاراس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في مستهل الجلسة قادة العالم على العمل معا ، من أجل السلام وإنعاش التنمية محذرا المجتمع الدولي من تداعيات الأزمات التي يواجهها العالم والتي تهدد مستقبل البشرية.


وفي إشارة إلى التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل تداعيات COVID-19 وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وعبء الديون، دعا أنطونيو غوتاراس إلى إطلاق "خطة إنعاش أهداف التنمية المستدامة" بمناسبة قمة مجموعة العشرين المقبلة في بالي من خلال بعث بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقديم المزيد من القروض الميسرة للبلدان النامية ومساعدتها على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين .
كما حث في هذا السياق، صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية الكبرى على توسيع مرافق السيولة لفائدة الدول النامية.
..
...


والتقى عثمان الجرندي بهذه المناسبة مع عدد من رؤساء الوفود الشقيقة والصديقة والأمينة العامة المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.
وسيلقي الوزير يوم 26 سبتمبر بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية كلمة تونس إلى الجمعية العامة في دورتها الحالية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253382



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 21 سبتمبر 2022 | 24 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:47 18:20 15:40 12:19 06:06 04:39
Babnet
28°
 Babnet29° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.9 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2327°-2227°-2231°-2233°-24
  • Avoirs en devises
    23544,7

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,22994 DT        1$ =3,23657 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   1647,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   