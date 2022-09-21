وزير السياحة يبحث بمعرض "توب ربزا" احداث ربط جوي مباشر بين توزر وباريس

من مبعوثة "وات" مروى عبد النبي - مثّل الإحداث القريب لربط جوي مباشر بين توزر (جنوب غرب) وباريس (فرنسا) محور لقاء جمع، وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، ورئيس نقابة مؤسسات وكلاء الاسفار، ريني مارك شكلي، ورئيس مؤسسات وكالات الاسفار، جان بيار ماس، الى جانب ممثلين عن مهنيّي قطاع السياحة التونسي.





.. ...

واعتبر الحاضرون في هذا اللقاء، الذي انعقد، امس الثلاثاء، على هامش الدورة 44 للمعرض الدولي للسياحة والسفر "توب ريزا" بباريس (20 الى 22 سبتمبر 2022) ان اطلاق هذا الربط الجوي من شانه ان يساهم في الترويج لمنطقة الجنوب كوجهة سياحية شتوية.وقال شكلي ان هذه المنطقة التونسية ليست معروفة بالقدر الكافي لدى ممثلي وكالات الاسفار في فرنسا.ولفت رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، احمد بالطيب، من جهته، الى ان شركة الطيران الفرنسية "ترانزافيا" مستعدة لإحداث هذا الربط الجوي مضيفا ان ذلك سيمكن من مزيد تطوير السوق الفرنسية ولا سيما في الموسم السياحي الشتوي.وتوافد على تونس زهاء 604 آلاف سائح فرنسي، حتى 10 سبتمبر 2022، اي بزيادة قدرها 235 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 وبانخفاض بنحو 1ر9 بالمائة مقارنة بسنة 2019، استنادا الى معطيات قدمها وزير السياحة، امس الثلاثاء.واكد الوزير ان الهدف المرسوم على مستوى النشاط السياحي، والمتمثل في تحقيق من 50 الى 60 بالمائة من المستوى المحقق سنة 2019، قد تم تجاوزه بشوط بعيد، وفق قوله.وذكر مقياس "اوركسترا" الذي تنجزه المجلة الفرنسية المختصة في السياحة "ايكو توريستيك" في ماي 2022 ان تونس هي الوجهة السياحية الرابعة المفضلة لدى الفرنسيين.