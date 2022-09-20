اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولايتي باجة وجندوبة

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه من المنتظر تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الواحدة ليلا من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 بمدينة باجة وتيبار وسيدي اسماعيل وحمام سيالة والنشيمة وبوسالم وسوق السبت وبن بشير والبراهمي والرضاونة.







ويعود هذا الخلل وفق بلاغ صادر عن الشركة الثلاثاء، إلى عطب مفاجئ طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب من محطة المعالجة بفرنانة قطر 1250مم على مستوى منطقة البلدية ببوسالم من ولاية جندوبة



ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من اليوم نفسه أي الأربعاء21 سبتمبر 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.

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ويعود هذا الخلل وفق بلاغ صادر عن الشركة الثلاثاء، إلى عطب مفاجئ طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب من محطة المعالجة بفرنانة قطر 1250مم على مستوى منطقة البلدية ببوسالم من ولاية جندوبةومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من اليوم نفسه أي الأربعاء21 سبتمبر 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.