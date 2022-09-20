اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولايتي باجة وجندوبة


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 19:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه من المنتظر تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الواحدة ليلا من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 بمدينة باجة وتيبار وسيدي اسماعيل وحمام سيالة والنشيمة وبوسالم وسوق السبت وبن بشير والبراهمي والرضاونة.


ويعود هذا الخلل وفق بلاغ صادر عن الشركة الثلاثاء، إلى عطب مفاجئ طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب من محطة المعالجة بفرنانة قطر 1250مم على مستوى منطقة البلدية ببوسالم من ولاية جندوبة

ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من اليوم نفسه أي الأربعاء21 سبتمبر 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.
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