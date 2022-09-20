بنزرت: يوم تكويني لفائدة أصحاب المخازن والمهنيين حول كيفية استعمال التطبيقة الخاصة بمتابعة المخازن

نظمت الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتعاون مع مصالح وزارة التجارة والولاية، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم تكويني لفائدة أصحاب المخازن والمهنيين حول كيفية استعمال التطبيقة المنجزة من قبل وزارة التجارة.





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وقال المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي بالمناسبة، ان هذا اليوم التكويني تتمة لجلسات دورية سابقة مع المعنيين كانت انتظمت بمقر الإدارة الجهوية للتجارة، وهي تعتبر مبادرة نموذجية تندرج في اطار التعريف اكثر فاكثر بالتطبيقة الإعلامية https://frigos.commerce.gov.tn التي انجزتها الوزارة بواسطة كفاءاتها التونسية الإدارية والفنية.واضاف انه تم التنسيق مع مصالح الولاية والوزارة، ودعوة جميع أصحاب المخازن المنتصبة بالجهة علاوة على ممثلي منظمة الأعراف والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين، في يوم تكويني فني وقانوني واداري بتاطير من لدن المديرة المركزية بوزارة التجارة سهام مبروك والمهندس المشرف على انجاز التطبيقة الإعلامية بوزارة التجارة ثامر مرابطي من اجل تعريفهم باهداف وكيفية الولوج واستعمال وتثمين التطبيقة الجديدة.ووبين ان الهدف من التطبيقة الجديدة متابعة وضمان انتظامية التزويد بالمواد الاستهلاكية بالجهة وبكافة الولايات، من خلال تشريك المهنيين وأصحاب المخازن في إجراءات التعديل والمتابعة للفضاء الاستهلاكي من حيث التزويد والتزود وبالتالي الحد من كل اشكال الضغط التي قد تحدث من حين لاخر حول المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها ولاسيما منها المطلوبة بكثرة من قبل المستهلك.يشار الى انه تم خلال اليوم التكويني تقديم عرض، بأسلوب تفاعلي سلس، حول ادق التفاصيل الفنية للتطبيقة الإعلامية الجديدة، علاوة على الاطار الترتيبي والقانوني للمبادرة