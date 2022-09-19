الجرندي يشارك في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من 20 إلى 26 سبتمبر بنيويورك

يشارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذّي سينعقد بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر 2022.





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وسيلقي وزير الخارجية، بهذه المناسبة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، كلمة تونس خلال النقاش العام لهذه الدورة التّي تلتئم تحت شعار "لحظة فارقة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة".كما سيشارك الجرندي، وفق بلاغ للخارجية، في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى التّي ستمثّل "مناسبة لتعزيز التعاون متعدّد الأطراف في ما يتعلّق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة، إضافة إلى التحدّيات المتشابكة التّي تواجهها المجموعة الدولية اليوم، على غرار التغيّرات المناخية وتداعيات أزمة كوفيد 19 ومسألة الأمن الغذائي والطاقي وتبعاتها خاصّة على الدول النامية والأقل نموا".وسيلتقي الوزير، على هامش هذه الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وممثلين عن المنظمات الدولية والاقليمية، "لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك وتعزيز دور التعاون متعدّد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتّحدة، بما يساعد المجموعة الدولية على كسب الرهانات الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة وأكثر أمنا وعدلا".